Carrarese-Giana Erminio (0-2): le pagelle

CARRARA – Al termine dell’ennesimo ko casalingo per gli uomini di Baldini, battuti dalla ‘bestia nera’ Giana Erminio per 2-0, ecco le nostre pagelle.

MAZZINI 6. La Giana tira due volte in porta e due volte lo trafigge, ma non ha nessuna responsabilità nei gol subiti. Risponde bene quando viene chiamato in causa per l’ordinaria amministrazione.

LUCI 5.5. Nuovamente schierato nella difesa a tre, è quasi sempre puntuale nelle chiusure ma pecca nell’ nell’occasione che porta poi al penalty, perdendo il duello in velocità e spalla a spalla con Capano.

BORRI 6.5. Il leader delle retroguardia azzurra non sbaglia un intervento. Impeccabile nel duello con Ruocco, nel gioco aereo e nell’anticipo.

ERMACORA 4.5. Fino al minuto 38 gioca una partita sufficiente, ma l’errore in uscita (il secondo dopo quello fotocopia commesso ad Alessandria) condiziona pesantemente il resto del match. Baldini lo sostituisce a inizio ripresa.

PAVONE 6. E’ l’unico degli esterni, sebbene ancora adattato a un ruolo non suo, che riesce a mettere in mezzo palloni invitanti. Se la cava sia con il suo sinistro che con l’altro piede, ma i suoi cross non vengono sfruttati dai compagni. Di più non gli si può chiedere.

FORESTA 6. In costante pressing sull’avversario, riesce spesso a soffiargli la palla per far ripartire i suoi. Solita prestazione di grinta e carattere.

SCHIRO’ 6. Detta i tempi della manovra a centrocampo. Spostato sulla fascia negli ultimi minuti, può fare ben poco.

PASCIUTI 5. Giornata no per l’ex Carpi che, schierato per buona parte del match sulla fascia sinistra, tende sempre a rientrare sul suo destro riuscendo a piazzare soltanto cross lenti e prevedibili. Prova più volte il passaggio in profondità, ma sbaglia costantemente la misura.

MANZARI 5. Non entra mai nel vivo del gioco, causa anche il costante raddoppio di marcatura degli avversari. Ha difficoltà a dialogare con Pavone con il quale in alcune occasioni pare ‘pestarsi i piedi’.

MARILUNGO 5. La posizione di esterno sinistro lo rende meno pericoloso rispetto a quando è schierato più centrale; troppo lontano dall’area di rigore per poter impensierire la retroguardia lombarda. Ha comunque l’occasione per firmare l’1-0 di testa ma se la divora da pochi passi. Dopo l’ingresso di Piscopo, sebbene si trovi più vicino alla porta, soffre la maggiore fisicità degli ospiti. Sulla fascia, negli ultimi minuti, non può fare nulla.

INFANTINO 5. Un passo indietro rispetto alla buona prestazione dello scorso sabato. Perde ogni duello aereo e non copre a dovere le palle che capitano tra i suoi piedi. A inizio ripresa ha un’ottima palla per pareggiare i conti, ma si fa ipnotizzare da Zanellati.

VALIETTI 5. Non adatto per le sue caratteristiche a giocare in una difesa a tre. Commette il fallo da rigore che porta al raddoppio ospite.

DOUMBIA sv. Entra negli ultimi minuti di gara a risultato già deciso.

PISCOPO 6. Sfrutta a pieno le sue caratteristiche andando a cercarsi gli spazi e creando qualche grattacapo alla difesa ospite. Va in rete sul finale, ma l’arbitro vede un fallo e annulla.

BALDINI 5. Giustamente ripropone il 3-4-3 che nelle ultime giornate aveva dato maggiore solidità e permesso ai suoi di mettere in cascina punti importanti, ma questa volta qualche meccanismo pare essersi inceppato. Quantomeno curiosa la scelta di mantenere gli esterni in campo a piedi invertiti, costretti costantemente a rientrare sul piede preferito per poi mettere dei cross che risultano di facile lettura per i difensori. Nella ripresa prova a rimescolare le carte, ma i cambi sembrano sfaldare ancora di più l’organizzazione di gioco, creando soltanto confusione. Il continuo cambio di posizione degli interpreti, per la maggior parte fuori ruolo, non sortisce effetti positivi.