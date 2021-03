Carrarese alla ricerca di conferme: al Dei Marmi arriva la Giana Erminio

CARRARA – Azzurri pronti all’esame Giana Erminio, oggi alle 15, dopo il turno di stop dovuto al rinvio della trasferta di Olbia. Nel frattempo, in settimana sono arrivate buone notizie per quel che riguarda i casi di positività al Covid-19 riscontrati nel gruppo squadra: tre si sono negativizzati e, salvo infortuni, possono tornare in campo. Uno, invece, è ancora positivo, ma la sua identità rimane ignota per questioni di privacy. Tra le pedine recuperate da mister Baldini per la gara di questo pomeriggio, c’è un gradito ritorno: quello del difensore Luca Tedeschi, il cui campionato, causa rottura del crociato, non è mai iniziato. Ieri il suo nome è tornato nella lista dei convocati, insieme a quelli di Doumbia e Murolo, tra gli assenti delle ultime giornate.

Qui Gorgonzola. All’appello di mister Brevi mancano i difensori Pirola e Perico, la punta Di Maira e i mediani Maltese e Pinto. I lombardi sono reduci dal 4-3 ai danni della Lucchese, frutto di un’incredibile rimonta dopo essere andati sotto per 3-1. Una vittoria che, sommata a quella sul Livorno due turni prima, ha fatto fare un buon balzo in classifica alla compagine biancazzurra, che rimane comunque in piena zona playout a quota 28 punti.

A proposito della sfida contro i lombardi, Baldini ha fatto capire chiaramente di avere piena fiducia nei suoi. “La nostra situazione non cessa di essere complicata – ha dichiarato -, certamente persistono le difficoltà, ma non siamo soliti piangerci addosso cercando, piuttosto, soluzioni ed aguzzando ingegno quando serve. Questa squadra dimostra, ogni volta sempre di più, che è in grado di soffrire e di fronteggiare con dignità ed orgoglio le peripezie e gli inconvenienti, anche a catena che le capitano. E’ chiaro che abbiamo bisogno di punti, di vittorie magari anche una piccola striscia positiva per risollevarci del tutto. Siamo rientrati in zona playoff e dobbiamo rimanerci, guadagnando posizioni utili se possibile. I punti in palio ed alcuni scontri diretti nostri e degli altri possono dire ancora molto prima di tirare, definitivamente, le somme”.

Le probabili formazioni:

CARRARESE (3-4-3): Mazzini; Pasciuti, Borri, Ermacora; Pavone, Luci, Schirò, Manzari; Marilungo, Infantino, Piscopo.

GIANA ERMINIO (3-5-2): Zanellati; Marchetti, Bonalumi, Montesano; Madonna, Greselin, Finardi, Palazzolo, Zugaro; Ferrario, Corti.