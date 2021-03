Carrarese-Livorno (4-2): le pagelle

CARRARA – Al termine del successo della Carrarese sul Livorno per 4-2 nel derby toscano della 30esima giornata, ecco le nostre pagelle.

MAZZINI 5.5. Parte in ritardo nel lanciarsi sul rasoterra di Mazzarani che porta al momentaneo vantaggio amaranto. Per il resto gioca una partita ordinata e attenta.

PASCIUTI 6. Fa valere l’esperienza e dimostra ancora una volta di sapersi adattare a più ruoli. Nei primi minuti deve prendere le misure agli avversari ed infatti, nell’azione che porta al pareggio amaranto, manca l’intervento su Mazzarani. Nel resto della partita è sempre puntuale e pulito negli interventi.

BORRI 6.5. Come tutto il reparto arretrato cresce col trascorrere dei minuti. All’inzio soffre la fisicità di Dubickas e Braken ma alla lunga distanza torna a giganteggiare.

AGYEI SV. Costretto ad uscire al 20esimo del primo tempo dopo uno scontro di gioco.

PAVONE 6. Dialoga bene coi compagni, dimostra di avere buona visione di gioco e qualità nel cross, mettendo diversi palloni tagliati al centro dell’area. Suo l’assist con cambio gioco per il pareggio di Giudici. Deve migliorare nell’uno contro uno, soprattutto a livello fisico.

LUCI 7.5. Impeccabile, sebbene adattato per quasi tutto il match al ruolo di centrale di sinistra in seguito all’infortunio di Agyei. Sfrutta a pieno la propria esperienza e la capacità di leggere in anticipo la giocata e i movimenti degli avversari.

SCHIRO’ 7.5. Il faro del centrocampo azzurro. Da lui passano le palle che mettono in difficoltà il Livorno. In costruzione sventaglia a destra ed a sinistra, in interdizione è sempre al posto giusto al momento giusto.

GIUDICI 6.5. Meno nel vivo del gioco rispetto alle ultime partite, ma appena ha l’occasione la sfrutta alla grande: firma il gol del 2-2 con un tiro a giro sul secondo palo da vedere e rivedere. Costretto ad uscire subito dopo la gioia personale per un problema muscolare.

PISCOPO 7. Va a corrente alternata sin dall’inizio del campionato, ma quando si accende è decisivo. Fornisce a Infantino un assist al bacio e firma il gol pesantissimo del 3-2 con uno stacco imperioso di testa.

INFANTINO 6.5. Dopo un periodo difficile torna ad essere un killer in area di rigore. Alla prima occasione gonfia la rete. Per tutto l’incontro si sacrifica nell’aiutare la squadra.

MARILUNGO 7. Un leone per tutti i 98 minuti. Lotta e fa a sportellate con i difensori amaranto, e nessuno di questi riesce ad avere la meglio. La copertura di palla è perfetta. In pieno recupero trova la rete che chiude il match beffando Neri con uno scavetto.

FORESTA 6. Non al meglio della condizione, Baldini lo lancia nella mischia per sostituire Agyei infortunatosi nei primi minuti di partita. Carbura lentamente visto il poco riscaldamento, ma nella ripresa corre a tutto a campo e intercetta diversi palloni fermando il fraseggio del Livorno. Unica pecca il pallone perso sulla trequarti che quasi non regala il terzo gol agli ospiti.

MANZARI 6. Entra al 32esimo minuto per sostituire lo sfortunato Giudici e gioca una partita ordinata senza grossi sussulti. Il calcio d’angolo da cui scaturisce il gol di Piscopo è da manuale: forte, teso e accompagnato dalla scritta “buttare dentro “.

VALIETTI SV. Entra negli ultimi scampoli di match.

BALDINI 8. In una settimana difficile e complicata a causa delle diverse positività al covid riscontrate nel gruppo squadra e dalla ormai cronica serie di infortuni dei suoi giocatori, ha il merito di mandare in campo un undici più che adattato dal punto di vista dei ruoli, ma impeccabile sul piano della cattiveria e della voglia di vincere. Riesce ad aiutare mentalmente i suoi dopo il ribaltamento del risultato, spronandoli a continuare a lottare per rovesciare l’andamento del match.