Carrarese-Livorno: derby in emergenza, ma serve la svolta

CARRARA – Piove sul bagnato in casa azzurra: questa settimana la conta dei positivi al Covid-19 nel gruppo squadra è salita a 4 (l’ultimo comunicato ieri attraverso una nota ufficiale). All’emergenza infortuni va quindi ad aggiungersi quella relativa al virus e il risultato è, per l’ennesima volta in campionato, una squadra ridotta all’osso. Quella che oggi alle 17.30 dovrà vedersela con il fanalino di coda Livorno. Gli amaranto, alle prese da inizio campionato con una situazione societaria complicata, sono fermi a quota 19 punti ma inseguono la possibilità di cercare la salvezza attraverso attraverso i playout. Nelle ultime 9 gare, tuttavia, il ruolino di marcia è stato decisamente negativo: sette sconfitte e due pareggi. E la vittoria manca dal 23 gennaio scorso, giorno del successo casalingo contro l’Albinoleffe. Proprio i lombardi sono stati l’ultimo avversario con cui la Carrarese ha vinto tra le proprie mura (gara del 19 dicembre 2020). Da allora, soltanto pareggi e sconfitte, esclusa la vittoria, cinque giornate fa, sul campo della Pistoiese.

Qui Livorno. Mister Amelia, al contrario di Baldini, può contare sull’intero organico ad eccezione dell’attaccante Canessa, che ha un problema muscolare e del difensore Deverlan, squalificato. “Di fronte – ha analizzato il tecnico degli amaranto ai microfoni di Livorno Today – avremo un avversario che non sta attraversando un buon momento, li abbiamo studiati per cercare di capire quali possono essere le loro difficoltà per colpirli. Scenderanno in campo con la voglia di rimettere a posto una classifica che in questo momento non rispecchia le aspettative di inizio stagione. Sappiamo che hanno un potenziale importante, ma noi dobbiamo lavorare in primis su noi stessi: dovremo essere pragmatici, dare battaglia e trovare le giuste risorse per vincere la partita”.

“Voglio vedere la squadra delle ultime settimane – ha detto invece Baldini, che dovrà fare a meno di Ermacora (squalificato) e degli infortunati Valietti, Foresta, Caccavallo, Doumbia, Murolo e Milesi -, quella che non si arrende e che ha avuto solo il demerito di sfiorare spesso la vittoria senza che si sia riuscita a centrare anche in partite che hanno avuto andamento ampiamente favorevole. Dovremo ripartire in questo nuovo ciclo che ci attende nel migliore dei modi per sbloccarci definitivamente. In odore di convocazione anche alcuni elementi della Berretti che si sono allenati con noi in questa settimana”.

Le probabili formazioni:

Carrarese (3-4-2-1): Mazzini; Borri, Agyei, Pasciuti; Giudici, Luci, Schirò, Pavone; Manzari, Piscopo; Marilungo. All. Baldini.

Livorno (3-4-1-2): Neri; Marie Sainte, Sosa, Blondett; Parisi, Bobb, Castellano, Gemignani; Mazzarani; Dubickas, Braken.