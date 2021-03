Sondaggio “Miglior gialloazzurro 2020/21”: cambia la modalità di votazione

CARRARA – Cambia la modalità di votazione per il sondaggio “Vota il miglior gialloazzurro 2020/21”. Una decisione maturata a seguito del riscontro di un gap eccessivo tra il numero di voti di un giocatore e quelli del resto del gruppo. Tutto lecito: teniamo a precisarlo. Tuttavia, come avevamo già sottolineato due mesi fa (QUI), riteniamo che chiunque voti, anche se parente o amico, debba usare un minimo di obiettività e correttezza. E’ giusto scegliere il proprio beniamino. E’ scorretto, nei confronti di tutti gli altri, creare catene per far ottenere il maggior numero di voti possibili a un singolo giocatore a prescindere dalla sua prestazione in campo, che peraltro dovrebbe essere l’oggetto del giudizio di chi vota. Ciò porta a due risultati: un esito scontato ogni settimana e nella classifica generale (che renderebbe totalmente inutile il proseguire della sfida) e un premio assegnato a chi, probabilmente, lo meriterebbe meno di qualcun altro. Un premio che rappresenta una spesa per chi lo mette a disposizione, pertanto sarebbe bene che chiunque dia il proprio contributo a questa iniziativa sia guidato dal buon senso e dal rispetto.

Ecco come funzionerà d’ora in poi la modalità di votazione. Al momento del lancio del sondaggio chiederemo ai lettori di comunicarci la propria preferenza nei seguenti modi: tramite messaggio privato alle pagine Facebook di Calcio Massa-Carrara e La Voce Apuana; commentando sotto il post dell’articolo nelle pagine appena citate; via-email a redazione@voceapuana.com.