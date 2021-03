CARRARA – E’ Thomas Schirò il man of the match di Carrarese-Grosseto (0-0) scelto dai tifosi azzurri attraverso la tappa settimanale del nostro sondaggio “Vota il miglior gialloazzurro 2021/21”. Il centrocampista scuola Inter ha ottenuto il 39% dei voti superando Luca Giudici (16%) e Federico Ermacora (10%).

Di seguito la classifica generale:

Giacomo Manzari: 378 Andrea Luci: 327 Stefano Mazzini: 246 Lorenzo Borri: 184 Lorenzo Pasciuti: 168 Thomas Schirò: 163 Giuseppe Caccavallo: 151 Giovanni Foresta: 135 Saveriano Infantino: 133 Kevin Piscopo 127 Guido Marilungo: 107 Luca Giudici 86 Davide Grassini: 80 Federico Valietti 80 Marco Imperiale: 67 Federico Ermacora: 60 Elio Calderini: 60 Nicolas Bresciani 58 Arensi Rota: 53 Michele Murolo: 51 Fabian Pavone: 44 Daniel Kofi Agyei: 31 Guido Pulidori: 15 Davide Cais 14 Abdou Dombia 11 Luca Milesi 7

Prossimo appuntamento con il sondaggio “Vota il miglior gialloazzurro 2020/21” domani, 8 marzo, per votare il migliore in campo della sfida di questa sera a Renate. Ricordiamo che il giocatore più votato al termine della stagione verrà omaggiato dall’agenzia di viaggi Datitour di Andrea Vatteroni (Via F. Cavallotti a Marina di Carrara) con un weekend in Spa 4 stelle.