DIRETTA / Renate-Carrarese (0-0): Giovinco prova la magia, Mazzini risponde

41′ s.t: Mazzini in uscita alta subisce fallo da Maistrello.

40′ s.t: il Renate prova a premere sull’acceleratore in questo finale di partita. La Carrarese si rifugia in difesa.

37′ s.t: calcio di punizione di Giovinco, il suo destro a giro viene deviato in corner da Mazzini.

30′ s.t: tanti errori in questa fase di match, da una parte e dall’altra.

27′ s.t: sostituzione per il Renate: fuori Nocciolini, dentro l’ex azzurro Giovinco.

24′ s.t: cartellino giallo per Agyei per fallo su Kabashi.

23′ s.t: Pasciuti perfetto in chiusura su Maistrello, che era stato servito in profondità.

19′ s.t: Schirò colpisce in pieno la barriera, poi la palla gli torna tra i piedi ma il tiro è fuori misura.

18′ s.t: ottima giocata di Schirò a cercare l’inserimento di Giudici che viene atterrato da Merletti al limite dell’area. Giallo per l’esterno nerazzurro e calcio di punizione da ottima posizione per la Carrarese.

15′ s.t: primo cambio per la Carrarese: Marilungo in campo al posto di Infantino.

14′ s.t: ammonito Kabashi per un’intervento su Luci in ripartenza.

13′ s.t: Maistrello fallisce un’occasione incredibile per l’1-0. Il cross di Rada dalla sinistra è perfetto ma la punta nerazzurra cicca il pallone che arriva comodamente tra le braccia di Mazzini.

8′ s.t: Piscopo si addormenta e perde palla facendo ripartire il Renate. Merletti dalla destra arriva al cross ma non trova nessun compagno in area.

6′ s.t: prima sostituzione per Aimo Diana: fuori Magli, dentro Damonte.

5′ s.t: Magli anticipa tutti di testa su corner ma non trova la porta.

4′ s.t: conclusione strozzata dalla distanza di Anghileri. Palla a lato.

21:59: inizia il secondo tempo.

21.45: il primo tempo si chiude con la conclusione di Galuppini dal limite dell’area al termine di un bell’uno-due. Il tiro finisce alle stelle. Poche iniziative nella prima frazione di gioco da parte dei padroni di casa. Gli azzurri, invece, gettano al vento due occasioni preziose per il vantaggio: la prima dopo un minuto di gioco con Piscopo che a porta vuota non inquadra lo specchio, la seconda con il calcio di rigore sbagliato da Infantino.

1 minuto di recupero prima del duplice fischio.

37′ p.t: conclusione potente di Galuppini che sfiora il palo alla sinistra di Mazzini che comunque era sulla traiettoria.

33′ p.t: ammonito Piscopo per una trattenuta.

30′ p.t: Infantino sbaglia il secondo rigore consecutivo. L’attaccante spara alle stelle il pallone

29′ p.t: atterrato Infantino in area di rigore. Ammonito Silva per la trattenuta.

22′ p.t: dopo la punizione di Galuppini, Nocciolini si inventa una rovesciata nell’area piccola ma la sfera finisce sopra la traversa.

20′ p.t: Maistrello vince il duello fisico con Pavone e dal limite dell’area prova una conclusione di sinistro che si spegne ampiamente a lato.

4′ p.t: pasticcio in uscita di Mazzini con i piedi ma Merletti lo grazia non riuscendo a calciare verso la porta.

2′ p.t: uscita avventata di Gemello ma Piscopo non centra la specchio della porta lasciata sguarnita.

Ore 21:00: inizia il match.

Le formazioni ufficiali:

Renate (3-5-2): Gemello; Anghileri, Silva, Magli; Merletti, Galuppini, Ranieri, Kabashi, Rada; Nocciolini, Maistrello. A disp: Bagheria, Giovinco, Santovito, Vicente, Lakti, Damonte, Burgio, Possenti, Marano. All: Aimo Diana.

Carrarese (3-4-3): Mazzini; Pasciuti, Agyei, Ermacora; Giudici, Luci, Schirò, Pavone; Manzari, Piscopo, Infantino. A disp: Pulidori, Marilungo, Bresciani. All: Silvio Baldini.

MEDA – Tutto pronto allo stadio “Città di Meda” per la sfida serale tra Renate e Carrarese. La gara, inizialmente in programma per le 17.30, è stata rimandata in seguito alla positività al Covid-19 di uno dei giocatori azzurri, riscontrata nell’ultimo giro di tamponi. Padroni di casa reduci dal ko di Lecco e alla ricerca di una vittoria casalinga che manca dallo scorso 31 gennaio (Renate-Grosseto 2-1). Ospiti fermati in casa sullo 0-0 dal Grosseto nell’ultimo turno.