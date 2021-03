La Carrarese Primavera è ko a Pontedera

PONTEDERA-CARRARESE 1-0

(Campionato Primavera 3)

PONTEDERA: Koustantinos, Vassallo, Ferreri, Grella, Guidi, Tufano, Biancalari, Chiodi, Apolocci, De Iannano, Celesti. A disp. Noli, Cotumaccio, Bianchi, Ruotolo, Valentino, Guacci, Azzoli, Centofante, Zagaria, Ortu, Avecone, Lo Iacono. All. Dal Bo’.

CARRARESE:Gallina, Santochirico, Benassi, Dell’Amico L, Guelfi, Orlandi, Bertipagani, Di Nicola, Petriccioli, Dell’Amico G, Castronovo. A disp. Capponi, Bonafede, Berti, Smecca, Dell’Amico T, Biasci, Bonuccelli, Branca, Fruzzetti. All. Ficagna.

ARBITRO: Sig. Colombi (Aia Livorno). Assistenti: Sigg. De Stefano e Arena (Aia Empoli)

RETE: 24′ pt Grella

Trasferta amara per la Primavera della Carrarese. Gli azzurrini di mister Ficagna (foto) escono infatti sconfitti di misura (1-0) dal rettangolo di gioco del Mannucci di Pontedera. La rete che ha deciso il match è stata segnata da nella prima frazione di gara. Partono forte i padroni di casa che fin dai primi minuti premono dalle parti di Gallina. Passano solo quattro minuti e Paolucci si libera alla conclusione ma il tiro colpisce il palo esterno. Intorno alla mezz’ora di gioco il Pontedera trova la rete del vantaggio e di fatto anche quella che decide la gara. Su azione di calcio da fermo il pallone trova Grella che di testa fa secco Gallina per l’uno a zero dei granata. In apertura di ripersa gli azzurrini cercano con volontà di raddrizzare il match ma la difesa del Pontedera è molto accorta a non lasciare spazi. Al 15′ è ancora il Pontedera ad andare vicino alal rete del raddoppio col solito Paolucci che da buona posizione spara alto sulla traversa. Occasionissima per la Carrarese nel finale di gara esattamente al 40′ con Giacomo Dell’Amico che pesca benissimo in area Branca che pero’ non riesce nella deviazione a rete.Ancora una trasferta senza punti per Petriccioli e compagni dopo il ko del debutto a Livorno. Sabato prossimo gli azzurrini proveranno subito a riscattarsi in casa contro il Grosseto.