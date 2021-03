CARRARA – Archiviato anche il capitolo Grosseto,con il pareggio di a reti inviolate di oggi al Dei Marmi, si riapre il nostro sondaggio “Vota il miglior gialloazzurro 2020/21” per permettere ai nostri lettori di votare il migliore in campo tra gli azzurri nella sfida contro i maremmani.

Chi è stato, per te, il migliore in campo in Carrarese-Grosseto? Vota rispondendo al sondaggio che trovi qui sotto. Per esprimere la propria preferenza ci sarà tempo fino a sabato alle 18.

Ricordiamo che il giocatore più votato al termine della stagione verrà omaggiato dall’agenzia Datitour di Andrea Vatteroni (Marina di Carrara) con un weekend in Spa 4 Stelle.