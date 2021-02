CARRARA – La Carrarese torna a vincere, e lo fa battendo la Pistoiese nel turno infrasettimanale del “Marcello Melani” con lo stesso risultato dell’andata: 2-0. Dopo un primo tempo decisamente opaco, decisive nella ripresa le reti in tre minuti di Doumbia e Marilungo. Si tratta del primo successo del 2021 dopo un inizio anno complicato sul piano dei risultati.

