L’infermeria si svuota, Carrarese pronta per l’esame Lecco: «Dimostriamo che non ci arrendiamo»

CARRARA – Risale al 19 dicembre l’ultima vittoria allo Stadio dei Marmi. Quel giorno la Carrarese batteva l’Albinoleffe per 1-0 grazie ad un eurogol di Infantino. Da allora, però, il percorso degli azzurri si è complicato e nelle settime gare successive sono arrivati solo quattro punti. L’ennesima occasione per uscire dalla crisi si presenterà oggi alle 15, quando al Dei Marmi arriverà il Lecco di mister Gaetano D’Agostino. Una compagine in forma, reduce da un netto 4-0 ai danni della capolista Como. La partita di andata finì con un pareggio a reti inviolate. Questa volta, però, da parte uomini di Baldini servirà qualcosa in più. L’infermeria finalmente inizia a svuotarsi, con i recuperi di Infantino, Murolo, Caccavallo, Doumbia, Valietti e Mazzini. Restano indisponibili Pasciuti e i lungodegenti Rota, D’Auria e Grassini. Qualche problema muscolare anche per Manzari in settimana, che potrebbe dunque non far parte dell’undici titolare. Borri rientrerà dalla squalifica e andrà a piazzarsi accanto a Milesi. Con il rientro di Infantino, alle sue spalle sarà ballottaggio tra Piscopo e Marilungo.

Mister D’Agostino, invece, non avrà a disposizione il centrocampista Galli, mentre potrà nuovamente contare sul difensore Lino Marzorati, rientrante dalla squalifica. “I ragazzi sono stati concentrati e vogliosi, chi ha giocato meno cercherò di farlo sfogare domani”, ha dichiarato il tecnico dei lombardi ai microfoni di Lecco Channel. Riguardo all’avversario, poi, ha commentato: “Hanno tanti attaccanti e questo fa diventare un rebus la gara. Aldilà dei nomi bisogna capire che strategia vorrà usare mister Baldini: con Caccavallo si fa un gioco, con Giudici un altro, con Piscopo, Infantino e Marilungo un altro ancora. Ha delle alternative importanti, ma bisogna vedere chi recupera”.

Nel frattempo, Baldini tiene alta la guardia: “Il Lecco che arriverà a Carrara sarà con il morale alle stelle per aver travolto il Como nel derby, a noi il compito di spezzare i loro entusiasmi e lottare dal primo all’ultimo minuto. Il nostro proposito è superare il momento in cui ci manca lucidità e serenità nei momenti importanti se non decisivi delle gare. Talvolta siamo artefici delle nostre difficoltà, ci facciamo prendere dalla frenesia e dall’ansia di ottenere il risultato pieno che volendo ottenere a tutti i costi, inesorabilmente, sfuma. A questo punto non possiamo permetterci di caricarci di pressioni perché la conseguenza sono i punti persi e le occasioni mancate”.

“E’ giusto che si provi delusione per i risultati che non arrivano – ha sottolineato il tecnico marmifero – ma paure e frustrazioni non fanno altro che negativizzare ancora di più il corso degli eventi. Non mi interessa più soffermarmi sul capitolo infortunati, siamo stati capaci di andare oltre con prestazioni che, per un niente, non si sono trasformate in vittorie. Piuttosto, dimostriamo che non ci arrendiamo e che nessuno vuole mollare la presa perché manca ancora tanto prima di trarre qualsiasi tipo di conclusioni”.

Le probabili formazioni:

CARRARESE (4-2-3-1): Mazzini; Valietti, Borri, Milesi, Ermacora; Luci, Foresta; Caccavallo, Marilungo, Giudici; Infantino.

LECCO (3-4-2-1): Pissardo; Merli Sala, Malgrati, Cauz; Celjak, Bolzoni, Foglia, Azzi; Iocolano, Mangnì; Capogna.