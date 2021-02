5′ s.t: ammonito Celjak per aver fermato una ripartenza di Giudici.

2′ s.t: ammonito Bresciani.

Foto 5 di 5









1′ s.t: subito tre cambi nella Carrarese: escono Ermacora, Schirò e Piscopo ed entrano Bresciani, Caccavallo ed Infantino.

16:02: inizia la ripresa.

15:47: finisce il primo tempo.

45′ p.t: ammonito Ermacora.

42′ p.t: RADDOPPIO LECCO: Giudici perde palla in uscita, Iocolano dalla destra fa partire un rasoterra e trova un angolo impossibile.

37′ p.t: cambio gioco perfetto di Schirò per Giudici che di prima la mette in mezzo per Foresta. Il capitano azzurro colpisce a botta sicura ma un difensore bluceleste si immola e salva.

34′ p.t: ammonito Cauz per un’entrata su Luci.

20′ p.t: GOL LECCO: Azzi completamente solo sulla sinistra controlla e insacca.

14′ p.t: gran destro di Foglia dalla distanza, la sfera finisce alta non di molto.

13′ p.t: errore di Giudici in disimpegno al limite dell’area. La palla arriva a Celjak che però colpisce debolmente.

5′ p.t: punizione dalla sinistra a filo d’erba battuta da Giudici. Marilungo nella mischia trova la zampata vincente ma la rete viene annullata per posizione di fuorigioco.

3′ p.t: la Carrarese risponde: dalla destra cross perfetto di Marilungo per Giudici che svetta ma colpisce il palo pieno

2′ p.t: subito un’occasione per il Lecco negli sviluppi di un corner: la palla arriva a Mangni che prova il sinistro ma la palla finisce alta sopra la traversa.

15.01: inizia il match.

Le formazioni di Carrarese e Lecco:

CARRARESE (4-2-3-1): Pulidori; Valietti, Borri, Murolo, Ermacora; Luci, Schirò; Foresta, Piscopo, Giudici; Marilungo. A disp: Mazzini, Agyei, Bresciani, Pavone, Manzari, Caccavallo, Doumbia, Infantino. All: Silvio Baldini

LECCO (3-5-2): Pissardo; Merli Sala, Marzoratti, Cauz; Celjak, Bolzoni, Foglia, Lora, Azzi; Iocolano, Mangni. A disp: Borsellini, Mastroianni, Malgrati, Marotta, Capogna, Nannini, Emmausso, Masini, Nesta, Moleri, Raggio, Capoferri. All: Gaetano D’Agostino.

CARRARA – Un anno e tre mesi fa il Lecco si imponeva allo Stadio dei Marmi per 0-2. Ad aprire le marcature era stato Luca Giudici, uno degli ex della sfida che andrà in scena tra poco tra gli azzurri di Silvio Baldini e le “aquile” di Gaetano D’Agostino. La classifica vede questi ultimi in vantaggio di 5 punti sulla compagine marmifera, ancora alla ricerca della prima vittoria del 2021. Umori diversi per le due squadre, con i lombardi galvanizzati dalla vittoria per 4-0 contro la capolista e gli azzurri reduci dal pareggio di Piacenza, arrivato quasi allo scadere dopo una gara condotta bene per 85 minuti.