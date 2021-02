Luca Giudici è il man of the match di Piacenza-Carrarese

CARRARA – E’ l’ultimo arrivato in casa Carrarese, Luca Giudici, il man of the match della sfida di Piacenza, terminata col risultato di 1-1. L’esterno ex Lecco, che al “Garilli” è stato protagonista in due azioni decisive, ha ottenuto un gran risultato con il 43% delle preferenze, superando Manzari (15%) e Valietti (10%).

Ecco la classifica generale:

Giacomo Manzari: 357 Andrea Luci: 296 Stefano Mazzini: 224 Lorenzo Borri: 173 Lorenzo Pasciuti: 158 Thomas Schirò: 132 Saveriano Infantino: 128 Giovanni Foresta: 124 Kevin Piscopo 107 Giuseppe Caccavallo: 89 Davide Grassini: 80 Marco Imperiale: 67 Federico Valietti 67 Elio Calderini: 60 Arensi Rota: 53 Guido Marilungo: 50 Michele Murolo: 47 Federico Ermacora: 47 Luca Giudici 46 Fabian Pavone: 39 Daniel Kofi Agyei: 31 Guido Pulidori: 15 Davide Cais 14 Nicolas Bresciani 7 Luca Milesi 4 Abdou Dombia 2

Prossimo appuntamento con il sondaggio “Vota il miglior gialloazzurro 2020/21” domenica sera, dopo Carrarese-Lecco, in programma allo Stadio dei Marmia alle 15. Ricordiamo ai nostri lettori che il giocatore che al termine della stagione avrà ottenuto il maggior numero di voti verrà omaggiato dall’agenzia di viaggi Datitour di Andrea Vatteroni (Via F. Cavallotti a Marina di Carrara) con un weekend in Spa 4 stelle.