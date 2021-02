DIRETTA / Piacenza-Carrarese, le formazioni ufficiali: Murolo e Valietti in campo

Ufficializzate le formazioni delle due squadre:

PIACENZA (3-4-2-1): Libertazzi; Martimbianco, Battistini, Marchi; Simonetti, Palma ,Corbari, Visconti; Galazzi, Gonzi; Maio. A disp: Stucchi, Renolfi, Pedone, Scorza, Cesarini, Saputo, Lamesta, Babbi, Breganti, Cannistra, De Respinis, Tafa. All: Cristiano Scazzola

CARRARESE (4-2-3-1): Pulidori; Valietti, Milesi, Murolo, Ermacora; Luci, Foresta; Manzari, Piscopo, Giudici, Marilungo. A disp: Mazzini, Tonetti, Agyei, Bresciani, Schirò, Caccavallo, Doumbia, Infantino, Pavone. All: Silvio Baldini

PIACENZA – Manca poco alla sfida del Leonardo Garilli tra Piacenza e Carrarese. Padroni di casa in piena zona playout ma reduci da un’importante vittoria a Livorno, che ha permesso loro di tornare a fare bottino pieno dopo 8 giornate. La squadra di Baldini, invece, a metà classifica, arriva dal pareggio in casa del Pontedera frutto di una buona prestazione, alla quale cercherà di dare continuità per tornare a un successo che manca dal 19 dicembre.