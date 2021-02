Carrarese, a Piacenza è ancora emergenza ma si intravede la luce. Baldini: «Torneremo ad essere protagonisti»

CARRARA – La Carrarese pronta a scendere in campo al Leonardo Garilli di Piacenza per affrontare la seconda trasferta in una settimana dopo quella di Pontedera. Ancora tante le defezioni causa infortuni, ma si inizia a intravedere la luce. Contro gli uomini di mister Scazzola dovrebbe rivedersi in campo Murolo, non al top della forma ma costretto a stringere i denti per l’emergenza in difesa, con Borri squalificato. A centrocampo accanto a Luci tornerà Foresta, e in attacco saranno pronti a subentrare, rispettivamente a Marilungo e Manzari, Infantino e Caccavallo. In panchina, finalmente, anche Doumbia. Per quanto riguarda la corsia di destra l’ipotesi più probabile è quella di un ritorno dal primo minuto di Valietti.

Dando uno sguardo alla classifica, gli emiliani si trovano al 17esimo posto a quota 21, in piena lotta salvezza e di conseguenza alla ricerca di punti preziosi. E con mister Scazzola in panchina che sembra aver ridato coraggio alla formazione biancorossa, contro gli azzurri cercheranno di dare continuità alla vittoria di Livorno. I marmiferi invece dovranno ripartire dalla buona prestazione del Mannucci e tentare di fare bottino pieno per uscire da una situazione che inizia a farsi complicata.

“Sono convinto che non manca molto al superamento del nostro momento negativo costellato da risultati che non sono stati, purtroppo, importanti – ha dichiarato Baldini -. La nostra analisi non deve focalizzarsi solo e soltanto sui pochi punti racimolati in questa fase non felice ed infatti le prestazioni non sono state da buttare come parrebbe, anzi sono mancati solo i risultati ed in particolare quello pieno. I ragazzi stanno lavorando per tornare protagonisti, come abbiamo già mostrato di poter essere in questa stagione. Occorre non guardarsi troppo alle spalle ma avere il giusto atteggiamento per sfidare il presente ed il futuro. Guardiamo alle prossime sfide con fiducia ritrovata. La nostra manovra deve tornare ad essere fluida, come per esempio a Pontedera, con un continuo movimento senza palla riuscendo a sorprendere, in rapidità, gli avversari per entrare nella loro area e concludere in porta. Ci sono tutte le premesse perché la Carrarese possa tornare protagonista e lo farà prima di quello che si possa immaginare”.

Le probabili formazioni:

Piacenza (3-4-2-1): Libertazzi; Marimbianco, Battistini, Marchi; Simonetti, Suljic, Corbari, Visconti; Galazzi, Gonzi; De Respinis. All. Scazzola.

Carrarese (4-3-1-2): Pulidori; Valietti, Milesi, Murolo, Ermacora; Luci, Foresta; Manzari, Piscopo, Giudici; Marilungo.