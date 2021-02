Verso Piacenza-Carrarese, l’ex Milesi ai microfoni di “Un sogno nel cuore”

CARRARA – Mancano tre giorni a Piacenza-Carrarese: una sfida da sempre caldissima e molto sentita da entrambe le tifoserie. Una sfida che questa volta servirà agli uomini di Baldini per cercare di rialzarsi dopo un periodo non positivo sul piano dei risultati. A commentarla, ai microfoni del podcast “Un sogno nel cuore”, ci ha pensato uno degli ex di turno: il neo arrivato in casa Carrarese Luca Milesi. Nel quinto episodio dell’iniziativa di Carrarese Calcio, realizzata in collaborazione con La Voce Apuana, il classe ’93 ha parlato delle sue precedenti esperienze nonché dell’attuale momento degli azzurri. Tutto questo dopo un’interessante introduzione storica sui precedenti di Carrarese e Piacenza, in particolare quelli della seconda metà degli anni ’80.

L’episodio è adesso online su YouTube, Spotify, e sulle altre piattaforme audio (Spreaker, Apple Podcast e Google Podcast).

A cura di: Carrarese Calcio 1908

Conduce: Claudia Cella

Introduzione storica: Riccardo Rinaldi

Regia: Nicola Bongiorni

Supervisore: Gianluca Matelli

Media partner: La Voce Apuana

Ospite: Luca Milesi.