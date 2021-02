CARRARA – E’ il terzino destro scuola Inter Davide Grassini il man of the match di Pontedera-Carrarese. Così hanno deciso i lettori rispondendo al sondaggio lanciato dalla nostra redazione al termine della sfida dell’Ettore Mannucci per eleggere il migliore in campo tra le file degli azzurri. Tanta sfortuna per il classe ‘2000 che, mentre stava sfoderando un’ottima prestazione, ha subito un brutto infortunio riportando la rottura del crociato. I tifosi hanno però deciso di premiarlo con il 25% dei voti totali. Dietro di lui Andrea Luci (24%) e l’autore del gol Kevin Piscopo (16%).

Di seguito la classifica generale:

Giacomo Manzari: 342 Andrea Luci: 294 Stefano Mazzini: 224 Lorenzo Borri: 173 Lorenzo Pasciuti: 158 Thomas Schirò: 132 Saveriano Infantino: 126 Giovanni Foresta: 120 Kevin Piscopo 106 Giuseppe Caccavallo: 89 Davide Grassini: 80 Marco Imperiale: 67 Elio Calderini: 60 Federico Valietti 57 Arensi Rota: 53 Federico Ermacora: 46 Michele Murolo: 45 Guido Marilungo: 44 Fabian Pavone: 39 Daniel Kofi Agyei: 31 Davide Cais 14 Guido Pulidori: 10 Luca Giudici 4 Luca Milesi 3 Nicolas Bresciani 2 Abdou Dombia 1

Il sondaggio si riaprirà domenica sera, al termine di Piacenza-Carrarese. Ricordiamo ai nostri lettori che il giocatore che al termine della stagione avrà ottenuto il maggior numero di voti verrà omaggiato dall’agenzia di viaggi Datitour di Andrea Vatteroni (Via F. Cavallotti a Marina di Carrara) con un weekend in Spa 4 stelle.