CARRARA – All’indomani della vittoria della Pro Sesto per 0-1 sul terreno del Dei Marmi si riapre il sondaggio della Voce Apuana “Vota il miglior gialloazzurro 2020/21”. Anche questa volta si tratta di eleggere il migliore in campo dopo una sconfitta. L’ennesima di questo periodo nero sul piano dei risultati, da cui gli uomini di Baldini stanno faticando ad uscire.

Nel frattempo chiediamo ai nostri lettori: chi è stato il migliore in campo in Carrarese-Pro Sesto? Per rispondere vota qui di seguito (tempo fino alle 18 di martedì 2 febbraio).

Il giocatore che al termine della stagione avrà ottenuto il maggior numero di voti verrà omaggiato dall’agenzia di viaggi Datitour di Andrea Vatteroni (Via F. Cavallotti a Marina di Carrara) con un weekend in Spa 4 stelle.