DIRETTA / Carrarese-Pro Sesto (0-0): inizia la ripresa

Ore 18:29: inizia il secondo tempo.

Ore 18:16: termina il primo tempo.

45′ p.t: 1 minuto di recupero.

44′ p.t: tacco di Marilungo per l’inserimento di Ermacora, il suo cross rasoterra viene però ribattuto.

41′ p.t: Piscopo accelera in ripartenza e Cominetti lo atterra, cartellino giallo per l’esterno lombardo.

35′ p.t: Milesi ferma in modo irregolare una ripartenza: ammonito anche il numero 32.

34′ p.t: ammonito Giubilato per fallo su Pasciuti.

24′ p.t: grande azione di Manzari sulla fascia: il numero 9 salta due uomini ed entra in area ma provando la conclusione non inquadra lo specchio della porta.

16′ p.t: brutta entrata di Ermacora: ammonito il terzino azzurro.

15′ p.t: bella ripartenza della Carrarese: Manzari pesca sul secondo palo Pasciuti che di prima colpisce di testa rimettendo la palla al centro ma non trova compagni.

9′ p.t: Il cross di Schirò dalla bandierina arriva a Marilungo che calcia in porta. Il suo tiro ribattuto arriva a Milesi ma la palla finisce alle stelle.

8′ p.t: la Carrarese riparte. La palla arriva a Pasciuti che dalla sinistra tenta un tiro a giro. Palla deviata in calcio d’angolo.

7′ p.t: cross insidioso, Piscopo respinge di testa.

6′ p.t: Scapuzzi scatta sul filo del fuorigioco e si porta la sfera sul fondo. Grassini in scivolata colpisce di mano. Sarà calcio di punizione per gli ospiti poco fuori dall’area di rigore.

3′ p.t: apertura geniale di Marilungo per Manzari. La difesa lombarda si rifugia in rimessa laterale.

Ore 17:30: inizia il match.

Di seguito le formazioni ufficiali:

CARRARESE (4-2-3-1): Pulidori; Grassini, Borri, Milesi, Ermacora; Schirò, Foresta; Manzari, Piscopo, Pasciuti; Marilungo. A disp: Tonetti, Mazzini, Agyei, Bresciani, Luci, Cais, Fantini, Pavone. All: Silvio Baldini.

PRO SESTO (4-3-3): Livieri, Gattoni, Pecorini, Palesi, Gualdi, Scapuzzi, Cominetti, Ntube, Mutton, Caverzasi, Giubilato. A disp: Del Frate, Maldini, Di Munno, Ngissah, Bertoli, Miscioscia, Bosco, Bocic, Maffei, Marchesi, Magonara. All: Francesco Parravicini.

CARRARA – Sarà un match senza esclusione di colpi quello che andrà in scena tra poco allo Stadio dei Marmi tra Carrarese e Pro Sesto. Le due compagini hanno quattro punti di differenza in classifica, con i marmiferi avanti a quota 30, ma in comune hanno l’andamento non positivo negli ultimi 2 mesi e una vittoria che non arriva da diverse giornate. Tutto pronto, dunque, per una sfida che vale tantissimo per entrambe le formazioni.