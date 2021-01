«Carrarese-Pro Patria? Vi racconto io come andò veramente». L’ex azzurro Marco Taffi ai microfoni di “Un sogno nel cuore”

CARRARA – Carrarese-Pro Patria? Facile rispondere “X” ricordando la celebre frase di Diego Abatantuono nel film Eccezzziunale… veramente del 1982. Ma in realtà non andò proprio così, perché in quell’anno gli azzurri, al Dei Marmi, si imposero per 3-0. Al ritorno, invece, a Busto Arsizio ci fu un pareggio a reti bianche. E a fine stagione la promozione dalla C2 alla C1. Un traguardo storico.

Gli anni ’80 furono anni di gloria, e li abbiamo voluti ricordare con uno dei protagonisti, Marco Taffi, nel quarto episodio del podcast “Un sogno nel cuore”, in vista della sfida di domenica che vedrà gli azzurri di mister Baldini affrontare proprio la Pro Patria.

“Non ci fu storia, quell’anno andavamo più degli altri – ha commentato l’ex azzurro a proposito della stagione della promozione -. Ma in realtà per me a Carrara ogni anno era una promozione. L’esperienza sotto le Apuane era, è e sarà il punto più importante della mia carriera calcistica”. E sul presente: “Sono convinto che Silvio Baldini sia l’unico che può portare la Carrarese in Serie B e realizzare il sogno di una vita”.

L’episodio è adesso online su YouTube, Spotify, e sulle altre piattaforme audio (Spreaker, Apple Podcast e Google Podcast).

A cura di: Carrarese Calcio 1908

Conduce: Claudia Cella

Introduzione storica: Riccardo Rinaldi

Regia: Nicola Bongiorni

Supervisore: Gianluca Matelli

Media partner: La Voce Apuana

Ospite: Marco Taffi.