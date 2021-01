CARRARA – Avanti con il nostro sondaggio Vota il miglior gialloazzurro 2020/21, nonostante la crisi di risultati della Carrarese nelle ultime partite. Una Carrarese che, in piena emergenza infortuni, è incappata nella seconda sconfitta consecutiva dopo quella di sabato scorso al Dei Marmi, contro la Juventus U23. Tante, troppe ombre anche al Silvio Piola di Vercelli, con un’unica nota positiva: l’intesa Marilungo-Pavone in occasione del momentaneo 1-1.

Adesso la parola passa ai tifosi. Chi è stato secondo te il migliore in campo in Pro Vercelli-Carrarese? Vota rispondendo al sondaggio che trovi di seguito. Il giocatore che al termine della stagione avrà ottenuto il maggior numero di voti verrà omaggiato dall’agenzia di viaggi Datitour di Andrea Vatteroni (Via F. Cavallotti a Marina di Carrara) con un weekend in Spa 4 stelle.