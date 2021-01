Baldini: «Spirito e approccio da apprezzare. Periodo difficile ma sapremo uscirne»

VERCELLI – Niente da fare a Vercelli: una Carrarese ridotta all’osso dagli infortuni esce sconfitta dal Silvio Piola per 3-1 e continua a perdere terreno. Ma nonostante le palesi difficoltà e la crisi di risultati mister Baldini, a fine partita, ha voluto ancora una volta evidenziare qualche aspetto positivo: “La Carrarese è scesa in campo con più di qualche defezione ma ha cercato di fare necessità virtù – ha sottolineato il tecnico marmifero -. Lo spirito e l’approccio sono stati anche apprezzabili, allo svantaggio abbiamo immediatamente risposto con il pari di Pavone. La partita è stata aperta, siamo rimasti dentro la sfida fino alla fine ed è aspetto che deve confortarci, almeno questo, in vista del futuro. Anche i nuovi sono stati buttati nella mischia e hanno dato subito riposte positive”.

“Non possiamo negare la difficoltà del momento – ha ammesso poi Baldini -, ci sono molte circostanze che ci sono sfavorevoli ma sapremo uscirne perché sappiamo che siamo un gruppo compatto e non vuole mollare. In fasi come queste non serve dire nulla di particolare ma solo lavorare e ritornare, il prima possibile, al completo con più effettivi possibili a disposizione e con la scintilla di un risultato positivo possiamo recuperare terreno”.