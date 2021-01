CARRARA – Non è iniziato nel migliore dei modi il 2021 della Carrarese di Silvio Baldini che, nella penultima sfida del girone di andata, è uscita sconfitta dal proprio terreno di gioco contro la Juventus under 23. Partita in bilico fino all’83esimo con risultato fermo sullo 0-0, poi la giocata di Troiano per Correia che porta al vantaggio bianconero.

Di seguito la fotogallery della partita con gli scatti del nostro fotografo Andrea Lorenzini.

di 15 Galleria fotografica Carrarese-Juventus U23 (0-1): il fotoracconto del match