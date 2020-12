CARRARA – Con il 45% dei voti dei tifosi è Giacomo Manzari il man of the match di Carrarese-Albinoleffe (1-0). La giovanissima ala in prestito dal Sassuolo ha superato nettamente l’autore del gol che ha deciso la partita, Saveriano Infantino, fermo al 15% delle preferenze. Questi i risultati del sondaggio lanciato da La Voce Apuana al termine della sfida di sabato.

La classifica diventa dunque la seguente:

Andrea Luci: 270 Giacomo Manzari: 225 Stefano Mazzini: 178 Lorenzo Borri: 156 Lorenzo Pasciuti: 147 Saveriano Infantino: 116 Thomas Schirò: 104 Kevin Piscopo 86 Giovanni Foresta: 83 Giuseppe Caccavallo: 81 Marco Imperiale: 65 Elio Calderini: 58 Federico Valietti 57 Arensi Rota: 53 Davide Grassini: 48 Michele Murolo: 45 Federico Ermacora: 23 Fabian Pavone: 21 Daniel Kofi Agyei: 17 Davide Cais 10 Guido Pulidori: 3 Abdou Dombia 1

Ricordiamo ai lettori che il sondaggio “Vota il miglior gialloazzurro 2020/21” viene riproposto con cadenza settimanale al termine di ogni incontro di campionato. Prossimo appuntamento mercoledì sera al termine di Lucchese-Carrarese.

Il giocatore che al termine della stagione avrà ottenuto il maggior numero di voti verrà omaggiato dall’Agenzia di viaggi Datitour di Andrea Vatteroni (Via F. Cavallotti a Marina di Carrara) con un weekend in Spa 4 stelle.