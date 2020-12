CARRARA – La Carrarese, reduce dal successo casalingo sull’Albinoleffe, si prepara ad affrontare il turno infrasettimanale di mercoledì al Porta Elisa di Lucca, per uno dei derby più sentiti di questo girone di andata. Non è dunque tempo di adagiarsi, nonostante la bella vittoria contro gli uomini di mister Zaffaroni, perché il campionato di Serie C quest’anno richiede ritmi altissimi e attenzione continua. Ma mentre la squadra avrà archiviato il match della scorsa domenica in vista del prossimo impegno, i tifosi possono sempre ritagliarsi un po’ di tempo per rivivere quei 90 minuti. Di seguito la fotogallery di Carrarese-Albinoleffe (foto: Andrea Lorenzini).

di 25 Galleria fotografica Carrarese-Albinoleffe (1-0): il fotoracconto della partita