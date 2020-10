CARRARA – Ottavo punto in 4 gare per la Carrarese che, dividendosi il bottino contro il Piacenza nella sfida di ieri sera, ha portato a casa il secondo pareggio stagionale. Prova di carattere nel secondo tempo quando, dopo l’espulsione di Borri, gli azzurri si sono trovati a stringere i denti per difendere l’1-1.

