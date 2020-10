«Con la Carrarese ho fatto la scelta giusta. La ricetta per vincere? La coesione»

CARRARA – Ha lo spirito del leader e la qualità del calciatore che con certe doti un po’ ci nasce e un po’ le matura con l’esperienza. Se poi l’esperienza è quella della Serie A e della Serie B, ancora meglio. Andrea Luci, per 10 anni a Livorno di cui 9 da capitano, è stato uno degli acquisti top del mercato estivo della Carrarese. 362 presenze in cadetteria e 22 nella massima Serie, cui si aggiungono le 90 in Serie C, per un totale di 474 presenze nel mondo dei professionisti. L’arrivo a Carrara ha coinciso con la fine della sua esperienza a Livorno, conclusasi con una emozionante lettera di addio ai tifosi. Un addio da vero capitano.

In quella lettera hai riassunto le emozioni vissute con la maglia amaranto in modo molto sincero e trasparente.

Ho scritto tutto quello che pensavo e che in quel momento mi veniva in mente. Dire addio a quella maglia dopo 10 anni è stata durissima. Innanzitutto non me lo aspettavo, poi devo dire che ci sono modi e modi per salutare un giocatore. Dopo tutti quegli anni di cui 9 da capitano, almeno una chiamata per dirmi che non rientravo più nei piani onestamente me l’aspettavo. La società invece ha tentennato ed io alla fine ho preso la decisione che secondo me è stata quella più giusta. Credo che altrimenti avrei finito per appendere le scarpette al chiodo. Ma non è ancora arrivato il momento per me di smettere di giocare. Per questo sono venuto qua, e finché avrò questa voglia continuerò.



Quest’estate avrai avuto diverse proposte, immagino, oltre a quella del dg Berti. Cosa ti ha spinto a scegliere Carrara?

E’ vero, ho avuto altre proposte, ma avendo la famiglia a Livorno avevo una preferenza per la Toscana. Quando è arrivata la Carrarese, ho firmato in 2 giorni. Per convincermi ci è voluto poco. Ho sentito il mister per telefono, che mi ha detto: “Non stiamo qui a parlare, vieni qui domani e allenati con noi”. Gli ho risposto che ci avrei pensato, ma dopo due giorni ero già deciso.



Come hai vissuto il cambio di ambiente?

I primi due giorni sono stati particolari perché cambiare spogliatoio dopo 10 anni non è stato facile. Dopo poco però mi sono reso conto che era come se fossi qui da mesi. Devo dire che il gruppo mi ha accolto benissimo. Baldini è diverso dagli altri allenatori, ha un suo modo di lavorare. In allenamento pretende, giustamente, concentrazione massima, mentre fuori dal campo è un amico con cui puoi ridere scherzare. In generale, questo è un ambiente molto famigliare.

Credi che potresti essere un leader in questo gruppo?

Penso che in questa squadra leader ce ne siano parecchi. Ad esempio Giovanni (Foresta, ndr.), si vede che è un giocatore forte, che potrebbe anche fare altre categorie. Poi c’è Pasciuti, che ha giocato anche in B e in A, e ancora Michele (Murolo, ndr.) in difesa. Io non ho intenzione di mettermi a comandare. Voglio solo pensare a dare una mano alla squadra in tutti i modi e contesti possibili.

Quest’anno ci sono anche parecchi giovani…

Sì, c’è un mix di giovani che hanno voglia di crescere e che secondo me hanno anche trovato l’allenatore giusto per crescere. Alcuni allenatori ti danno una o due chance, dopodiché ti mettono in panchina se sbagli. Qui invece noto che il mister vuole fare con i ragazzi un lavoro a lungo termine, e non dare loro una possibilità per poi escluderli. Qui sta l’errore con i giovani, perché per crescere devi anche sbagliare.

Quali altri suggerimenti daresti agli “under”?

Semplicemente di mantenere sempre un certo equilibrio. Sia nelle vittorie che nelle sconfitte. Non devono mai avere sbalzi di euforia né di sconforto. E qui deve essere bravo anche l’allenatore, come pure i giocatori più “vecchi”, a monitorarli sotto questo aspetto.

Da capitano del Livorno hai vissuto due promozioni. Esiste secondo te una ricetta per vincere?

Per promuovere dalla C alla B sono fondamentali unità del gruppo e coesione. In Serie B invece, se punti alla A, serve anche tanta qualità perché è un campionato in cui ci sono tanti singoli che spesso riescono a farti vincere le partite. La C a mio avviso è più difficile, ma se hai un gruppo coeso è più facile arrivare alla vittoria.

Dove pensi possa arrivare questa Carrarese?

E’ una buona squadra che sicuramente può fare bene. Ha grandi potenzialità ed un attacco forte, con degli esterni di qualità che possono fare la differenza. Alla fine per vincere serve sempre avere qualcuno in squadra che faccia gol. E a noi questo non manca.