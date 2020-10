Carrarese ospite a Sesto. Stadio aperto a 870 persone, presenti anche tifosi azzurri

CARRARA – La Carrarese si prepara ad affrontare la prima trasferta della nuova stagione. Gli azzurri saranno ospiti a Sesto san Giovanni, sul campo della neo promossa Pro Sesto di mister Nicola Parravicini. Dopo il pareggio casalingo all’esordio in campionato contro la Pro Patria, la compagine di Baldini cerca dunque la prima vittoria che potrebbe dare finalmente il via ad un percorso da “big”. Infantino e compagni dovranno però fare i conti ancora con qualche assenza. Out Caccavallo, Doumbia e Manzari, il primo per squalifica, gli altri due per problemi muscolari. Il numero 10 azzurro salterà anche il match di mercoledì sera contro il Pontedera e tornerà in campo domenica prossima. Rientrano invece Imperiale sulla corsia mancina e Foresta in mediana. Non al meglio Infantino a causa di un leggero risentimento muscolare, ma il bomber dovrebbe comunque stringere i denti.

I padroni di casa cercheranno di riscattarsi dalla sconfitta di Alessandria per 2-1 contro la Juventus Under 23. La squadra di Parravicini era passata in vantaggio con il suo bomber De Respinis, poi si è fatta superare dalle reti di Di Pardo al 9′ della ripresa e di Correja al 22′. Probabile contro la Carrarese la conferma dell’attacco sceso in campo al Moccagatta, composto dal trio De Respinis-Mutton-Cominetti.

Di seguito le formazioni con cui le due squadre potrebbero scendere in campo:

Pro Sesto (4-3-3): Livieri; Maldini, Caverzasi, Bosco, Franco; Gattoni, Gualdi, Gianelli; De Respinis, Cominetti, Mutton.

Carrarese (4-2-3-1): Mazzini; Grassini, Rota, Murolo, Imperiale; Pasciuti, Foresta; Pavone, Schirò, Calderini; Cais.

Allo Stadio Breda di Milano sarà consentita la presenza sugli spalti a 870 persone. Presente anche una rappresentanza di tifosi marmiferi. In prossimità degli ingressi verrà misurata la temperatura corporea e gli spettatori dovranno indossare la mascherina per tutta la durata dell’incontro ed occupare esclusivamente il posto assegnato.

A dirigere la gara sarà il sig. Luca Angelucci di Aia Foligno (assistenti Di Costa di Aia Novara e Allocco di Aia Bra; quarto uomo Gandino di Aia Alessandria).