CARRARA – Riparte il sondaggio “Vota il miglior gialloazzurro”, questa volta in versione 2020/21, dopo l’interruzione, dovuta allo stop improvviso dei campionati, di quello lanciato lo scorso gennaio. Il sondaggio permette ai tifosi della Carrarese di votare, dopo ogni gara di campionato, il “man of the match” di giornata. Il giocatore azzurro che al termine della stagione avrà raccolto più voti verrà omaggiato dall’agenzia di viaggi Datitour di Andrea Vatteroni (Marina di Carrara) con un weekend in Spa 4 stelle.

Dopo il pareggio nella prima di campionato contro la Pro Patria e la gara di Coppa Italia a Venezia, terminata con la sconfitta e l’uscita dalla competizione per la Carrarese, adesso i tifosi possono votare il migliore azzurro della settimana. Il sondaggio si chiuderà domani sera, venerdì, e verrà riaperto per votare il man of the match di Pro Sesto-Carrarese, gara in programma domenica alle 15.