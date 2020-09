«Bentornato a casa Davide», Cais veste di nuovo l’azzurro

CARRARA – E’ Davide Cais, già in azzurro per due volte negli ultimi 5 anni, l’attaccante che mancava nello scacchiere di mister Baldini. La società di piazza Vittorio Veneto ha ufficializzato nella giornata di ieri l’acquisto del giocatore, che i tifosi della Carrarese conoscono bene. Risale a cinque anni fa infatti la sua prima esperienza sotto le Apuane. All’epoca aveva 21 anni e due stagioni tra i professionisti alle spalle. Faceva parte della Carrarese di Buffon e Tartaglia e del ds Sandro Federico, che costruì una delle rose più forti degli ultimi anni. C’era anche Saveriano Infantino, che già dalle prime giornate si dimostrò bomber di razza. Titolare inamovibile di mister Remondina, a partita in corso lasciava il posto proprio a Cais, che puntualmente rispondeva “presente”.

Ragazzo serio, professionale e di un’umiltà che appartiene a pochi ormai nel mondo del calcio. Oltre che giocatore dai colpi sorprendenti e dotato di grande duttilità in campo. Con la sua personalità Cais incarnava perfettamente lo spirito di quella Carrarese, squadra di giovani ed esperti con la cultura del lavoro e della dedizione, il cui cammino purtroppo venne ben presto disturbato dai guai societari. Già a novembre gli attriti nella proprietà si facevano più forti e la squadra iniziava a perdere pezzi. Ne usciva una rosa indebolita, costretta a salutare, tra gli altri, anche il proprio bomber.

A quel punto fu proprio Cais a caricarsi sulle spalle l’attacco, come il leader che prende il comando quando le cose iniziano a farsi difficili. Grazie anche ai suoi gol (7 in tutto) la Carrarese, dichiarata fallita ma in esercizio provvisorio, conquistò il quinto posto in classifica al termine del campionato. Un miracolo. E un esempio di autentica professionalità da parte dell’intera squadra e del proprio mister in una fase di assoluto caos e incertezza sul futuro.

Dopo una parentesi a Pontedera Cais torna a Carrara a gennaio 2017, in una società salvata dal baratro dagli imprenditori del marmo in estate. Viene confermato anche nella stagione successiva, la prima dell’ “era Baldini”, dove colleziona 25 presenze e 3 gol. Poi le esperienze con Albissola e Arzignano Valchiampo, che gli permettono di centrare quota 187 presenze tra i professionisti. Infine il ritorno a Carrara. E l’inizio di un’avventura in cui anche il suo contributo sarà fondamentale.