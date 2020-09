16:55 finisce il match. Pari a rete inviolate al Dei Marmi.

45′ s.t: altra occasionissima divorata sempre da Latte Lath che ci riprova con un pallonetto ma la palla finisce ancora sopra la traversa.

43′ s.t: Latte Lath sfiora il vantaggio superando Mazzini con un pallonetto che però esce a lato.

41′ s.t: finale di partita acceso.

19′ s.t: gran cross di Luci dalla destra con Calderini che prova a deviare in rete ma la palla esce abbondantemente a lato.

13′ s.t: In campo Luci all’esordio con la maglia azzurra. Esce Grassini, Pasciuti va in difesa.

10′ s.t: Occasione Pro Patria! Spizzichino dalla distanza centra la traversa.

6′ s.t: Pro Patria in dieci uomini. Cartellino rosso per il numero 9 Parker.

Ore 16:06: via al secondo tempo.

Ore 15:49: termina il primo tempo.

Assegnati due minuti di recupero.

42′ p.t: occasionissima Carrarese! Pasciuti mette al centro un gioiellino per Infantino che colpisce perfettamente di testa ma trova la grande risposta di Greco.

40′ p.t: primo cartellino giallo anche per gli azzurri: ammonito Agyei.

37′ p.t: ammonito anche Galli per una brutta entrata su Schirò.

32′ p.t: la sfera esce alta sopra la traversa.

31′ p.t: punizione dai 25 metri per la Carrarese: sulla palla va Schirò.

25′ p.t: cross interessante messo al centro da Calderini ma Greco esce in presa alta.

23′ p.t: ammonito Colombo per fallo su Calderini.

18′ p.t: Punizione interessante calciata da posizione defilata da Schirò che con il suo mancino sfiora il palo.

11′ p.t: Le squadre si studiano. Poche le occasioni collezionate finora da una parte e dall’altra.

1′ p.t: La Pro Patria prova subito a rendersi pericolosa con un destro di Le Noci da buona posizione che finisce abbondantemente a lato.

Ore 15:02: inizia la partita.

Mister Javorcic costretto al cambio all’ultimo secondo: infortunio in rifinitura per il numero 8 Brignoli. Al suo posto in campo il numero 17 Spizzichino.

Ufficializzate le formazioni:

Carrarese (4-2-3-1): Mazzini; Grassini, Rota, Murolo, Ermacora; Agyei, Pasciuti; Pavone, Schirò, Calderini; Infantino. A disp: Pulidori, Borri, Luci, Dell’Amico, Fortunati, Smecca, Bigini. All: Silvio Baldini.

Pro Patria (3-5-2): Greco, Galli, Molinari, Cottarelli, Brignoli, Parker, Le Noci, Boffelli, Bertoni, Lombardoni, Colombo. A disp: Mangano, Compagnoni, Gatti, Kolaj, Pizzul, Fietta, Spizzichino, Ghioldi, Latte Lath, Ferri. All: Ivan Javorcic.

Manca davvero poco all’inizio della stagione sportiva 2020/21. Dopo quasi 8 mesi dall’interruzione dei campionati causa Coronavirus, anche in Serie C si torna a respirare l’aria delle partite che contano. Spalti vuoti al Dei Marmi, come da protocollo, in occasione dell’imminente sfida tra Carrarese e Pro-Patria, che darà ufficialmente il via alla nuova avventura degli azzurri di mister Baldini.