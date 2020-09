Carrarese-Pro Patria, Baldini vuole la partenza col botto. Oggi su La Voce Apuana la diretta della sfida

CARRARA – L’ultima volta che la Carrarese è scesa in campo per una gara di campionato è stata il 22 febbraio 2020: era il giorno di Carrarese-Gozzano e la partita sarebbe finita 3-0 a favore degli azzurri. Un risultato che permetteva alla squadra di Baldini di centrare il tanto agognato secondo posto, e che lasciava presagire un finale di stagione tutto da vivere. Poi è arrivato il Covid, che ha sconvolto tutto. L’interruzione del campionato, i mesi di lockdown, poi la ripresa degli allenamenti, ma con un rigido protocollo da rispettare. Da tutto ciò è uscito un calcio diverso, un calcio più prudente, cadenzato da controlli frequenti ad atleti e staff. Ma soprattutto, un calcio che perde una delle sue componenti più importanti: i tifosi. E proprio questa è una delle novità della nuova stagione sportiva, la prima dopo lo stop dovuto alla pandemia: gli spalti vuoti. La mancanza del boato dopo il gol. La Carrarese di Silvio Baldini, però, non vuole smettere di far gioire i propri tifosi e, seppur dallo schermo di una Tv o dal monitor di un computer, vuole regalare loro una partenza col botto.

Il primo ostacolo che si presenta allo Stadio Dei Marmi si chiama Pro Patria, squadra da battere senza indugi se Infantino e compagni intendono dare un chiaro segnale ai propri supporters. La lista dei presenti all’esordio tuttavia presenta alcune assenze importanti: non ci saranno infatti Caccavallo, Foresta, Imperiale e Manzari, tutti squalificati, come neanche Doumbia, ancora indietro a livello di condizione. Azzurri contati, dunque, ma non per questo demotivati. “Le sensazioni sono positive – ha detto mister Baldini – Durante gli allenamenti ho visto grande senso di abnegazione da parte dei nuovi giocatori sia da coloro che sono a Carrara da più tempo. C’è grande consapevolezza nelle nostre possibilità e non vediamo l’ora di scendere in campo e approcciare nel migliore modo possibile questa nuova stagione”.

“La Carrarese è un avversario top del girone – ha commentato invece il tecnico croato dei lombardi, Ivan Javorcic -. Hanno un ambiente consolidato, un allenatore che stimo e sono arrivati secondi l’anno scorso: quest’anno credo che per struttura faranno un campionato al vertice. Conosco Baldini da quando giocavo, è una persona che mi ha dato tanto caratterialmente ma anche sotto l’aspetto della metodologia. Penso sia un valore aggiunto fondamentale per la Carrarese”.

Di seguito le probabili formazioni:

Carrarese (4-2-3-1): Mazzini; Grassini, Rota, Murolo, Ermacora; Pasciuti, Agyei; Pavone, Schirò, Calderini; Infantino.

Pro Patria (3-5-2): Mangano; Molinari, Lombardoni, Boffelli, Spizzichino, Fietta, Brignoli, Galli, Pizzul; Le Noci, Parker.

Fischio d’inizio ore 15.00. Arbitra la gara Andrea Bordin di Bassano del Grappa (assistenti Andrea Zezza (Ostia Lido) e Emanuele Spagnolo (Reggio Emilia). Quarto uomo Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa).

Ricordiamo infine a tutti i tifosi che sarà disponibile, qui su La Voce Apuana, la cronaca live della sfida, con gli aggiornamenti in tempo reale.