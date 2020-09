Carrarese-Ambrosiana, oggi la cronaca live del match su La Voce Apuana

CARRARA – Prima uscita ufficiale nella nuova stagione per la Carrarese, che questo pomeriggio alle 17 sarà impegnata allo Stadio Dei Marmi contro l’Ambrosiana, compagine di Serie D, per il primo turno di Coppa Italia.

“La partecipazione a questo trofeo la consideriamo un premio per quanto di buono fatto nella scorsa stagione”- ha dichiarato il direttore sportivo dei veronesi Mattia Bergamaschi – La Carrarese è una squadra di prima fascia in Serie C. Ha perso le semifinali playoff contro il Bari ed è guidata da Silvio Baldini. Conosciamo alcuni loro giocatori importanti, come il bomber Infantino, l’esterno offensivo Caccavallo e il nuovo tesserato Doumbià”.

Questa la probabile formazione con cui la Carrarese potrebbe scendere in campo:

4-2-3-1: Mazzini; Grassini, Rota, Murolo, Imperiale; Agyei, Pasciuti; Caccavallo, Foresta, Calderini; Infantino.

Ancora niente pubblico sugli spalti, come previsto dalle attuali disposizioni anti-Covid. Per seguire la gara, però, qui su La Voce Apuana sarà disponibile la cronaca live con gli aggiornamenti su gol e azioni salienti. Diretta prevista a partire dalle 17. La partita non sarà trasmessa su Eleven Sports.