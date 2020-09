Carrarese, amichevole col Grifone

Test di allenamento di lusso per gli azzurri di mister Silvio Baldini che giovedi prossimo 10 settembre (ore 15) si recheranno a Genova presso il centro sportivo “Sciorba” in Valbisagno a far visita al Genoa Cfc 1893.

Per la Carrarese un impegno di assoluto valore contro la prima squadra di Genova nonchè primo club d’Italia che proprio quest’oggi, 7 settembre, festeggia il suo 127 esimo compleanno.

Silvio Baldini troverà di fronte il neo mister del Grifone ovvero Rolando Maran (foto Tanopress) che è stato proprio a Carrara suo giocatore e successivamente suo vice in serie B sulla panchina del Chievo.

Per ovviare alle porte chiuse, il club rossoblu provvederà alle dirette degli incontro sul canale tematico Genoa Channel.