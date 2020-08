Carrarese e Fisiorehab 360: rinnovata la collaborazione

Carrarese Calcio 1908 e Fisiorehab 360 rendono noto di aver raggiunto, con reciproca soddisfazione, accordo di collaborazione valido per la stagione sportiva 2020-21.

Fisiorehab 360, già punto di riferimento prestigioso del territorio apuano per quanto concerne riabilatazione e fisioterapia, accompagnerà, come official centre, tutta la galassia azzurra e quindi non solo la Prima Squadra di Mister Silvio Baldini ma anche il Settore Giovanile e Femminile.

Fisiorehab 360 si distingue per la disponibilita’ e professionalita’ continuamente in aggiornamento del proprio staff e per l’avanguardia delle tecnologie e delle dotazioni di cui dispone che conbinati insieme rappresentano un connubio vincente per raggiungere l’immediatezza necessaria che rende efficaci le terapie apprestate.

Tra le peculiarita’ che giustificano la leadership di Fisiorehab 360 nel proprio settore di riferimento, si annoverano, oltre ai multi ambulatori, la piscina predisposta per idrokinesiterapia oltre che dotata da tutti gli optional del caso e una palestra che a stretto giro di posta risultera’ in erba sintetica cosi da essere pronta ad accogliere tutte le fasi riabilitative del paziente ed atleta. Nel 2021 verrà realizzato da Fisiorehab360 anche un campo in erba per le riabilitazioni sportive .

La volonta’ di emergere, di non appagarsi mai, rappresentano anche il credo di Carrarese Calcio 1908 che nella propria corsa al vertice si avarra’ dell’eccellenza per antonomasia nell’ambito proprio di riferimento.

Grande entusiasmo da parte del Neo Responsabile del Settore Giovanile azzurro, Sig. Mirco Lucetti: “Fisiorehab 360 è il top nel settore ed il fatto che tutta la Carrarese potra’ usufruire dei servigi di uno staff tra i piu preparati accompagnati da mezzi innovativi ed high tech è davvero un salto di qualita’ notevole con benefici reali che deriveranno per tutti”.

Fonte: www.carraresecalcio.it