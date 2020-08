Carrarese, nuovo volto in attacco: arriva D’Auria dal Siena

CARRARA – Al momento sta prendendo parte al raduno pre-ritiro deciso da Baldini, ma la firma è vicina. Gianluca D’Auria, attaccante esterno classe ’96, la scorsa stagione al Siena, è pronto a dire “sì” alla Carrarese. Diciannove presenze e 5 gol con la maglia bianconera, impiegato come trequartista o seconda punta nel 4-3-1-2 di mister Dal Canto. Ma l’esplosione del ragazzo è avvenuta un anno prima, al Francavilla in Serie D, con 32 presenze e 12 centri realizzati. Prima di quella stagione, per lui, altre tre annate in Serie C con le maglie di Juve Stabia, Lucchese e Monopoli.

Insomma, considerata la partenza di Valente, la Carrarese potrebbe aver già trovato un sostituto, anche se non è ancora chiaro dove Baldini intenderà piazzarlo: se alle spalle di Infantino, nel ruolo che lo scorso anno aveva Piscopo (che comunque potrebbe essere confermato in azzurro) o sulla fascia sinistra, contesa però da Calderini.