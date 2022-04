Carrarese giovanili, una vittoria ed una sconfitta per le due Under Lega Pro

CARRARA-L’ultima giornata del campionati Under 17 ed Under 15 di Lega pro si concludono per la Carrarese con una vittoria ed un ko nella doppia trasferta di Pistoia. I Giovanissimi annata 2007 di mister Gabriele Galeotti (foto) chiudono con il botto la stagione regolare andando ad espugnare il terreno dei pari età della Pistoiese per 3-1. Azzurrini che , dopo aver conquistato matematicamente la seconda posizione già domenica scorsa, adesso saranno impegnati negli Ottavi di finale della fase nazionale in un doppio confronto andata e ritorno in programma nelle domeniche del 1 ed 8 maggio. L’avversario, a scanso di rivoluzioni di classifica dell’ultim’ora e conti alla mano ,dovrebbe essere l’Entella con gara di andata domenica a Fossone e ritorno in Liguria.

Chiude invece con una sconfitta ed un quinto posto finale a pari merito col Monterosi la formazione Under 17 annata 2005-06 di mister Davide Ratti. Gli Allievi azzurri sono stati superati dalla Pistoiese per 4-2.

__________________

I tabellini delle due gare.

PISTOIESE-CARRARESE 1-3

(Under 15)

PISTOIESE: Spina, Moruzzi, Pinzani, Baragli, Bagnoli, Innocenti, Pezzotta, Paci, Sula, Shenai, Lorenzi. A disp. Cianfano, Innocenti, Hyseli, Bolognini, Coletta, Naoum, Biuca. All. Cois

CARRARESE: Boni, Biagi, Borghini, Braida, Bonci, Ciampi Cioni, Casani, Bassi, Ferrari, Amato, Tognoni. A disp. Bernardi, Luciani, Poggi, Colombi, Cucurnia, Amato. All. Galeotti

ARBITRO: Angelelli (Aia Pontedera)

RETI: Romano, Amato, Colombi, Sula.

_________________

PISTOIESE-CARRARESE 4-2

(Under 17)

PISTOIESE:Gambassi, Pertici, Fiore, Firrioku, Casella, Campagni, Dani, Becagli, Di Biase, Cecchi, Varveri. A disp. Pannocchia, Abbate, Malpaganti, Beconcini, Nesimi, Bonfanti, Bezzini, Niccolai, Virdo’. All. Marraccini.

CARRARESE: Ricco’, Bobbio, Bardacci, Negri, Pasquini, Frandi, Dell’Amico V, Guidi, Zaccagna, Dell’Amico F, Sommovigo. A disp. Pennacchi, Pergjoni, Cacciatori; Alberti, Luciani; Battilani, Giovannoni, Carpentieri. All. Ratti.

ARBITRO: Meocci di Siena

RETI: Zaccagna , Sommovigo, , Dani (2), Bonfanti, Casella.