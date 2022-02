Prima Categoria, Serricciolo e DB Fossone tra le proprie mura

Riparte il campionato di Prima Categoria,il Girone A dell’alta Toscana è guidato dalle due lucchesi Torrelaghese e Pietrasanta, divise da una sola lunghezza, seguite dall’Academy Porcari a quattro punti, leggermente staccate Forte dei Marmi, Atletico Lucca e Romagnano.

Le nostre rappresentanti sono chiamate a rispondere presente. Il Serricciolo del “nuovo” allenatore Paolo Bertacchini riceve la visita del Forte dei Marmi. Le due compagini arrivano entrambe da pareggi:i gialloblu di bomber Nicolò Coneder in quel di Corsanico, mentre i versiliesi tra le mura amiche (in quella occasione stadio Necchi Balloni) contro il Molazzana.

“Di ricominciare a giocare – spiega il dirigente storico Andrea Gilli – siamo tutti contenti, anche se dopo una sosta così lunga è dura fare valutazioni sullo stato di forma della squadra. I ragazzi dopo aver riaperto alle sedute di allenamento in gruppo si sono impegnati al massimo sotto la guida del nuovo mister Paolo Bertacchini. Troviamo subito una delle squadre candidate ai vertici della classifica e quindi sarà una gara durissima da affrontare. Speriamo in un risultato positivo contro il nostro grande ex Simone Bertolla. Al momento sono tutti recuperati i giocatori recuperabili visto anche l’ultimo infortunio di Capitan Angelotti (per lui stagione finita come per Piscopo). Come di consuetudine saranno aggregati alcuni giocatori della juniores”.

Riparte tra le mura amiche il Don Bosco Fossone del tecnico Massimo Taurino che analizza il suo operato di questa prima parte di campionato: “Con una squadra che ha l’età media più giovane del girone e costruita quasi da zero, eravamo consapevoli che avremmo incontrato delle difficoltà, ma non così elevate come invece è stato in questa prima parte di campionato. Nonostante l’insufficienza di risultati abbiamo un ritardo di 5 per uscire anche dai play out, quindi stiamo lavorando con convinzione per colmare questo ritardo. I ragazzi hanno portato in campo, non sempre ma molto spesso, prestazioni positive e avrebbero dovuto raccogliere di più, ma ci è mancato sicuramente lo sforzo finale, quello che fa la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Serve di più di quello che abbiamo fatto finora, ma crediamo fortemente nella salvezza”.

Delle tre “sorelle” l’impegno più insidioso è quello del Romagnano, il team di mister Paolo Alberti è ospite della seconda forza del campionato Pietrasanta. Come sempre il giovane direttore sportivo Gabriele Panizzi presenta il delicato match in casa del temibile Pietrasanta: “Arriviamo da una prestazione positiva domenica contro il Vagli in coppa. Nonostante la vittoria, il lungo stop si è fatto comunque sentire nelle gambe dei giocatori. Domenica nell’ultima del girone di andata ci aspetta un delicato confronto. Andiamo ad affrontare una squadra forte ed organizzata come il Pietrasanta, a mio avviso la più completa del nostro girone. Hanno giocatori di qualità come il nostro ex Bondielli (per un breve periodo) a centrocampo, un reparto offensivo di tutto rispetto con uomini del calibro di Bertuccelli, Maggiore Pinelli , per non citare la difesa con i due forti portieri Bedei e Ceragioli. Noi arriviamo con lo stato d’animo giusto e siamo pronti per giocarci la partita. Avremo purtroppo un assenza pesante come Monaco che ha subito una lesione al menisco, ma allo stesso tempo c’è stato il gradito ritorno di Damiano Domenici dalla Filattierese.”

Programma gare, arbitri di domenica 13/2/2022 (ore 15,00)

Atletico Lucca- San Giuliano (Henderson,Alessio Lisi di Empoli )

Don Bosco Fossone-Corsanico (“Duilio Boni”, Andrea D’orta di Pisa)

Molazzana-Porcari (Molazzana, Sara Foresi di Livorno)

Pietrasanta-Romagnano (Stadio XIX settembre, Gabriele Giusti di Livorno)

Serricciolo-Forte dei Marmi (Arcinaso, Federico Giacomelli di Pisa)

Vagli-Torrelaghese (“Le Polle”Vagli di sotto, Alban Zadrima di Pistoia)

Riposa : Folgor Marlia