Week end di Coppa, in campo Romagnano e Filattierese

Dopo quasi due mesi dalla sospensione di tutte le competizioni dilettanti si torna in campo nel prossimo weekend. In attesa della ripartenza dei vari campionati, fissata per domenica 13 febbraio prossimo vengono disputate tre partite.

Per la Prima Categoria scende in campo il Romagnano calcio che ospita al “Raffi” i lucchesi del Vagli, gara di ritorno del secondo turno di coppa toscana. Ricordiamo che il team di mister Paolo Alberti nel match di andata aveva impattato per 1-1 con il punto del vantaggio di Matteo Costa, poi raggiunto dai locali con Tritti. Domenica Giulianelli e compagni per staccare il biglietto per gli ottavi dovranno ottenere risultato pieno, in caso di successo il Romagnano se la vedrà contro la vincente tra Pietrasanta e Porcari (0-0 nell’andata), due squadre ben attrezzate, seconda e terza nella classifica del girone. “Il re inizio – spiega il diesse Gabriele Panizzi – è una vera incognita, si ricomincia a giocare dopo una cinquantina di giorni di inattività con condizione precaria soprattutto a livello atletico. E’ stato come iniziare una nuova preparazione ma senza mai allenarsi con la Rosa al completo. Però nello stesso tempo c’è stato un grande sforzo da parte della società e soprattutto dai giocatori nel rimettere in moto il tutto, non si vedeva l’ora di giocare perche per noi la domenica vuol dire calcio e ne siamo molto contenti. Incontriamo il Vagli per la terza volta in questa stagione, dopo la nostra vittoria nel recupero in campionato, ci approcciamo a questa partita con la mentalità giusta, abbiamo Benedetti squalificato e qualche pedina che sta recuperando da infortuni, vedremo di recuperarli in tempo utile per il match.” Invece per quanto concerne la ripartenza del campionato il club del presidente Roberto Pucci ospiterà i versiliesi del Pietrasanta delicato confronto valevole per l’ultima giornata del girone di ritorno, dove “Highlander” Tatiano Nardini dovranno riscattare il rocambolesco stop interno patito contro l’Atletico Lucca.

L’altra sfida a calendario è quella di coppa toscana riservata alla Seconda categoria valevole per gli ottavi di finale tra la Filattierese e Viareggio, match secco in casa della capolista del girone regina, assoluta una “schiacciasassi. Per i lunigianesi di mister Augusto Secchiari è il secondo confronto in stagione contro i versiliesi, il match della “Selva” (3^a giornata) fu a favore degli ospiti di misura, dopo lo 0-0 del primo tempo i giallo verdi subiscono il gol vittoria di Cinquini a metà della ripresa con un tiro cross che si infilava in porta. In quella occasione i padroni di casa nonostante le costanti defezioni non sfigurarono affatto, ora dopo quasi quattro mesi le cose sono cambiate: il Viareggio è imprendibile mentre i lunigianesi “navigano” nel girone dei play out.

Il tecnico di Gragnana presenta il delicato match nella città del carnevale: “La partita di domenica ci serve per arrivare al campionato con un po’ di benzina in più nelle gambe. Sicuramente daro ‘ spazio a tutti, con precedenza a chi si e’ sempre allenato in questo difficile momento. Il Viareggio non lo scopro io, squadra di altra categoria, lo di mostrano i loro numeri, noi cercheremo di fare una partita intelligente cercando di limitare i danni.”

L’ultimo incontro che apre il nuovo anno è quello tra il Fosdinovo e la Master Marina di Massa, campionato di Terza Categoria, gara rinviata per covid il 18 dicembre scorso e valevole per il 9° turno di andata.

Programma gare di sabato 5 e domenica 6 febbraio 2022;

Terza categoria recupero “Comunale “ Fosdinovo-Master Marina di Massa (ore 14,30, arbitro Albino Berti di Carrara).

Prima Categoria, Coppa toscana . Romagnano-Vagli (“Raffi”ore 15,°°).

Seconda categoria, Coppa Toscana Viareggio-Filattierese (“Marco Polo Center”ore 15,30).