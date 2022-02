Castelnuovo Magra, taglio del nastro per il nuovo impianto sportivo

Il grande giorno è arrivato, dopo quasi due anni dall’inizio dei lavori è pronto il nuovo manto erboso in sintetico dell’impianto sportivo di calcio “Turiddu Marchini” di Castelnuovo Magra. Il nuovo tappeto di ultima generazione ha sostituito il “vecchio” campo in terra, teatro di innumerevoli battaglie di campionati vinti, tornei a carattere nazionale e internazionale.

Oggi 5 febbraio a Castelnuovo è giorno di festa, il conto alla rovescia è finalmente terminato, in questi ultimi mesi i lavori si sono intensificati. Un restyling che non riguarda solo il terreno di gioco ma tutta la struttura, con il nuovo impianto di illuminazione e la recinzione esterna che con l’imminente tribuna già in essere vanno a completare un campo che diventerà il fiore all’occhiello della Liguria più orientale.

Con il corposo investimento da parte dell’amministrazione comunale del sindaco Daniele Montebello le grazie al credito sportivo più un mutuo ventennale, l’opera ha avuto un costo che sfiora i settecento mila euro.

Il nuovo tappeto di gioco è stato realizzato dalla ditta bergamasca Italgreen, esperta per questi impianti di gioco come lo stadio Silvio Piola di Novara, l’Arena da Baixada in Brasile e il centro Training center Bottagisio di Verona, per citare alcune recenti costruzioni.

Nel nuovo “gioliello” approvato dalla Lega Nazionale Dilettanti si potranno disputare campionati fino alla serie D. Attualmente l’impianto è gestito dalla Apd Colli Ortonovo la cui prima squadra del presidente Enrico Venturini partecipa al campionato di Promozione e ha un settore giovanile e scolastico che conta oltre 250 iscritti. Usufruisce dell’impianto anche la A.S. Castelnovese partecipante al campionato di prima categoria, presieduta dall’assessore lavori pubblici e gestione del patrimonio e politiche per il turismo Gherardo Ambrosini.

Alle 14 via la cerimonia di inaugurazione alla presenza di tutte le autorità politiche, religiose, sportive e federali regionali, nonché dei responsabili del Torneo di Viareggio (non è escluso che nel prossimo mese qualche gara della kermesse internazionale venga qui giocata). Seguirà una sgambata del settore giovanile delle leve 2008 e 2009, per terminare con un incontro di vecchie glorie che hanno militato a Castelnuovo negli anni passati. La mattina successiva presso il centro sportivo Canale del Colli Ortonovo ci sarà uno stage curato dai tecnici dell’As Roma Academy, mentre con inizio alle 10,30 la Castelnovese inaugurerà il nuovo manto con la gara di campionato contro la Santerenzina valevole per la 15^a giornata seconda del girone di ritorno.