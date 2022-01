Per la Carrarese in arrivo tre trasferte in dieci giorni

Con la ripresa del campionato di serie C che vedrà gli azzurri tornare in campo domenica prossima 23 gennaio, la Carrarese sarà attesa da ben tre match in trasferta nell’arco di soli dieci giorni. I ragazzi di mister Toto’ Di Natale (foto) faranno infatti visita al Grosseto domenica 23 alle ore 14.30 per poi recarsi nelle Marche sette giorni più tardi, ossia domenica 30 sul terreno della Fermana (fischio d’inizio anche in questo caso fissato per le ore 14.30). Solo due giorni dopo la gara di Fermo, ecco arrivare la trasferta-recupero allo Stadio Adriatico in casa del Pescara (martedì 2 febbraio alle ore 21). Molto probabile un mini ritiro in zona tra le due gare. Carrarese che tornerà poi a giocare in casa allo Stadio dei Marmi domenica 6 febbraio contro la Reggiana (14.30).

Intanto oggi torna a completarsi la classifica con il recupero del Porta Elisa tra Lucchese ed Imolese, le due squadre che avevano sinora disputato una gara in meno. Rossoneri che potrebbero raggiungere o superare proprio gli apuani.

Questa la situazione di classifica del girone B di serie C ad oggi.

Reggiana 48, Modena 48, Cesena 39, Entella 33, Pescara 32, Ancona M 32, Gubio 29, Vis Pesaro 27, Carrarese 26, Lucchese 25, Olbia 25, Pontedera 24, Siena 23, Montevarchi 21, Fermana 21, Teramo 19, Imolese 18, Pistoiese 16, Grosseto 14, Viterbese 14. (Lucchese ed Imolese una gara in meno).