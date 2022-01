Il bis di mister Turi: è sua anche la Coppa Italia Eccellenza ligure

Dopo il successo di Firenze con la San Marco nel 2020 nella competizione toscana per mister Stefano Turi (il primo a sinistra nella foto da sito Fezzanese.it) è arrivato il bis in un’altra regione. La sua Fezzanese infatti ieri pomeriggio a Lavagna si è aggiudicata la Coppa Italia di Eccellenza liguire superando per due a uno il Genova Calcio. Assieme a mister Stefano Turi hanno bissato il successo anche l’ex capitano rossoblu Brizzi e l’attaccante Gabrielli arrivato da pochi giorni in prestito dalla Covetta. Fewzzanese che è anche capolista nel girone B del torneo di Eccellenza e punta al passaggio in serie D.

Genova Calcio – Fezzanese 1 – 2

Genova Calcio: Dondero, Calvi (78′ Ilardo), Boero, Riggio, Capotos, Bruzzone (56′ Testore), Orlando (43′ Di Pietro), Cappanelli (65′ Amedeo), Parodi, Serinelli, Morando (59′ Amirante). All. Maisano. A disposizione: Brina, Vacca, Vatteroni, Murtas.

Fezzanese: Mariani, Gamberucci, Selimi, Brizzi, Zavatto, De Martino, Dell’Amico, Cerchi (68′ Terminello), Frolla (68′ Gabrielli), Baudi, Lorenzini (81′ Smecca). All. Turi. A disposizione: Bleve, Taggiasco, Magoni, Maglione, Maggiari, Guzzoni. Arbitro: Andrea Fanciullacci di Savona.

NM