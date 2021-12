Promozione, la società Amici Miei sospende la propria attività

Con una notizia già nell’aria da giorni e diventata ufficiale il 24 dicembre, il mondo del calcio dilettantistico veneto si è fermato fino a fine gennaio per l’aggravarsi della situazione pandemica: stop a tutta l’attività dalla Promozione alla Terza Categoria, compreso il settore giovanile regionale e provinciale. Una decisione che, visto l’ultimo anno passato all’insegna della tanto attesa quanto discussa vaccinazione, gli sportivi speravano di non veder prendere e che ha mandato nello sconforto non solo i veneti ma anche quelli delle altre regioni, preoccupati di essere i prossimi a doversi fermare.

La curva pandemica è in crescita vertiginosa anche nella regione Toscana e sono molte le squadre che iniziano ad avere casi all’interno dello spogliatoio, con le conseguenze delle quali ormai siamo tutti a conoscenza. Le società dilettantistiche toscane sono in attesa di comunicazioni da parte della FIGC regionale e l’auspicio e che si possa giocare fino al termine della stagione ma questo dipenderà chiaramente dall’aggravarsi o meno della situazione. Ovviamente gli animi all’interno degli spogliatoi sono differenti e l’ottimismo e il pessimismo varia a seconda delle esperienze avute nelle stagioni scorse e dei focolai che si accendono in zone piuttosto che altre.

Una delle prime squadre ad alzare bandiera bianca sospendendo la propria attività è la SSD Amici Miei, partecipante al campionato di Promozione Girone A con la “nostra” Virtus Marina di Massa. In un post sulla propria pagina facebook di lunedi 27 dicembre la società pistoiese comunica:

“La società Amici Miei, a seguito dell’aumento vertiginoso dei casi Covid-19 in Toscana e per preservare la salute di tutti i tesserati decide di sospendere gli allenamenti, in via cautelativa, fino a data da destinarsi.

La situazione attuale non permette di allenarsi con serenità e purtroppo, in mancanza di decisioni ufficiali da parte della FIGC – Toscana, il Consiglio Direttivo ha deciso di sospendere l’attività.

LA SALUTE PRIMA DI TUTTO“