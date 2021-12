Seconda Categoria, l’Atletico Carrara nella tana della capolista

L’ultimo turno dell’anno presenta la trasferta dei neroazzurri dell’Atletico Carrara dei Marmi nel fortino del Viareggio che sta disputando un campionato a se, macinando record su record. Per il team marmifero di mister Michele Dati (foto) seconda forza del girone a tredici lunghezze di distanza, c’è la sfida di “lusso” molto stimolante visto che nessuno si aspetta la vittoria: sgombri dall’obbligo del risultato positivo è l’occasione per mettere in mostra le proprie virtù, giocando al meglio e senza pressioni con l’obiettivo di frenare per la prima volta gli strepitosi avversari.

Per quanto concerne le altre partite il turno prevede due derby in terra di Lunigiana con quattro compagini che gravitano nel girone pericoloso. Iniziamo dalla Filattierese che dopo lo stop di Ricortola deve ricompattare il risicato organico, viste le numerose assenze con l’aggiunta di infortuni vari: la corposa lista degli assenti che non sarà della sfida contro il Monti è composta da Mori, Borghetti, Baldelli, Buluggiu, Manfredi, Francini, Moscatelli e Pasqualetti, quasi una squadra intera che mister Augusto Secchiari non avrà a disposizione nel delicatissimo derby. Gli avversari di mister Fabiano Centofanti, usciti malconci dalla capolista, cercheranno di sfruttare al meglio le problematiche di Magnani & soci, tentando in tutte le maniere di fare il colpaccio. L’altra strapaesana è in programma al “Rollando Rocchi” di Podenzana dove i padroni di casa di mister Yuri Angeli, reduci dal buon punto in casa dell’Atletico Carrara, ospitano i cugini del Monzone di mister Gianluca Matelli. In queste due settimane dovute al turno di riposo i granata hanno ricaricato le batterie e recuperato alcuni dei molti infortunati: l’obiettivo è quello di uscire dal derby con un risultato positivo, fattore che permetterebbe alla formazione del “Lucido” di uscire dal girone della zona rossa. Ennesimo esame tra le mura amiche per i medicei di mister Marco Mencatelli, reduci dal rocambolesco pareggio in casa del Cerreto, che ospitano la “mina vagante” del girone Massarosa, squadra con un ottimo gioco e giocatori di qualità che in trasferta in questa prima parte di campionato ha avuto però molte difficoltà. Altra sfida da non perdere è quella al Calaji di Agropoli dove il Mulazzo, riorganizzato dalle direttive tattiche di mister Strata, ospita l’ottimo Ricortola, ormai confermatosi come una delle squadre con maggiori probabilità di arrivare sul podio. Completa la giornata l’interessante confronto versiliese tra la Fortis e il Lido di Camaiore, le due compagini stazionano nel centro classifica con gli stessi punti a ridosso dei play off.

Programma gare, arbitro di domenica 19.12.2021(ore 14,30)

Atl.Podenzana-Monzone(“R.Rocchi”,Francesco Castorina di Lucca)

Filattierese-Monti(“Bottero”,Jacopo Di Girolamo di Lucca)

Fivizzanese-Massarosa(Comunale,Niccolò Ferrini di Pisa)

Fortis Camaiore-Lido di Camaiore(“Via Fonda”,Alessandro Rosi di Lucca)

Mulazzo-Ricortola(“Calani”,Alessio Ghelardicci di Pisa)

Viareggio-Atl.Carrara”Marco Polo center,Giorgio Pezzatini di Firenze)

Riposo: Cerreto