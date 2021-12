Prima Categoria, al via l’ultima giornata del 2021

L’ultima giornata dell’anno (la penultima del girone di andata) si presenta assai interessante con il testacoda tra la Torrelaghese e i carrarini del Don Bosco, l’ennesimo esame fuori casa del Serricciolo del nuovo corso e il ritorno in campo del Romagnano, con molti volti nuovi, che ospita l’ostico Atletico Lucca.

La copertina del 12° turno è per i giallorossi del Don Bosco Fossone impegnati sul difficile campo della squadra leader del campionato Torrelaghese, il team di mister Massimo Taurino, reduce dal passo falso interno contro il San Giuliano, tenterà con i propri mezzi di uscire dal “Guidetti” con un risultato positivo, diversamente la situazione per Agnesini & soci si complicherebbe ulteriormente.

Altra trasferta da prendere con le molle è quella dei “galletti” di Serricciolo del neo mister della juniores Christian Borghetti, appena promosso alla guida della prima squadra. Da sfatare il tabù fuori casa per i gialloblu, infatti Lisi e compagni a parte il colpaccio di Fossone hanno rimediato quattro sconfitte con diverse reti al passivo, la recente ottima risposta contro la Torrelaghese è di buon auspicio per affrontare la delicata trasferta.

L’unico club delle nostre rappresentanti a giocare tra le mura amiche è il Romagnano di mister paolo Alberti. Per quanto riguard questa finestra invernale di mercato il d.s. Garbiele Panizzi ha chiuso altre trattative, ingaggiando il centrocampista Andrea Viaggi dall’Atletico Podenzana e Andrea Dadano che rientra dal prestito dal Don Bosco Fossone. Per la gara sul campo amico il direttore analizza il pre partita con i lucchesi dell’Atletico: “Dopo lo stop di domenica scorsa, causa neve, abbiamo avuto modo di poter lavorare ancora più duramente in settimana. Cosa buona anche per i nuovi innesti che hanno potuto memorizzare bene le idee del mister Alberti. Domenica incontriamo un Atletico Lucca che vanta un punto sopra di noi, sono una squadra molto pericolosa dal centrocampo in su. Noi dovremo essere bravi a concedere poco e cercare di concretizzare le occasioni da gol che ci capiteranno”.

La giornata verrà completata dal match interno dei versiliesi del Forte dei Marmi (si gioca allo stadio Necchi Balloni invece che in via Versilia), capitan Lossi e compagni cercheranno di portare a casa l’intera posta in palio per continuare l’inseguimento al trio di vertice. Chiude il programma odierno il confronto interno tra i pisani del San Giuliano Terme e il Vagli.

Programma gare, arbitro di domenica 19/12/2021 (ore 14,30)

Corsanico-Serricciolo(Bargecchia, Sara Foresi di Livorno)

Folgor Marlia-Pietrasanta( Comunale Marlia, Lorenzo Biagi di Pisa)

Forte dei Marmi-Molazzana(“Stadio N. Balloni”Alessandro Gallà di Pistoia)

Romagnano-Atletico Lucca(“Raffi”,Tommaso Bulletti di Pistoia)

San Giuliano-Vagli(S.Giuliano,Giulio Bello di Empoli)

Torrelaghese-Don Bosco Fossone(“Guidetti”,Cristian Bua di Pontedera)

Riposa : Academy Porcari