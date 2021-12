Terza Categoria, capolista Attuoni in casa del Vallizeri

L’ultimo turno dell’anno del campionato di Terza è è diviso nei tre giorni tra il weekend e l’inizio della nuova settimana. Sotto i riflettori il match del venerdì vede i padroni di casa della Villafranchese ospitare il San Vitale Candia. Le due formazioni arrivano alla sfida del “Bottero” dopo due risultati in chiaroscuro: i gialloneri di mister Fabio Bellotti sono intenzionati a riscattare la sconfitta rimediata in Versilia contro lo Sporting Forte dei Marmi, mentre i massesi di mister Paolo Bertelloni, reduci dai due pareggi consecutivi (Turano Montignoso e Tirrenia), salgono in Lunigiana con l’obiettivo di tornare alla vittoria, fattore che manca dalla gara di recupero contro il Vallizeri. Il test si preannuncia interessante con le due squadre divise da una sola lunghezza.

Nelle tre gare della giornata regolare gli zeraschi di mister Roberto Neri hanno il compito più impegnativo, ricevono la visita della capolista Attuoni. La gara verrà disputata nell’impianto “Nardini” di Pontremoli, a causa della neve sul rettangolo dei padroni di casa. Riccardo Capiferri e compagni se vogliono ambire ai piani nobili della graduatoria devono almeno provare a rallentare la marcia degli avenzini di mister Andrea Tinfena.

Sempre in terra lunigianese si prospetta interessante il confronto tra i castellani di mister Stefano Lombardi e la Master Marina di Massa, entrambe le squadre si sono aggiudicate gli ultimi due posticipi: Kumanaku & soci hanno avuto la meglio sul Vallizeri mentre il Fosdinovo ha centrato il primo successo della stagione in casa del Marina di Pietrasanta.

Nel tardo pomeriggio la Carrarese Giovani, reduce dal pareggio a Gragnola, ospita il fanalino di coda del girone Marina di Pietrasanta, ancora alla ricerca del primo punto del campionato. La formazione di mister Ivano Gigli, quinta forza del campionato, non può non cogliere questa opportunità di fare punti.

A conclusione del turno due posticipi si prospettano alquanto interessanti: la Gragnolese, terza forza del girone, vorrà chiudere l’anno con un risultato positivo sul campo del temibile Turano Montignoso; invece lo Spartak Apuane di mister Paolo Ulivi si auspica di portare avanti l’ottimo trend di risultati e sfruttare il buono stato di forma che sta attraversando la squadra.

Programma gare

Anticipo – venerdi 17/12

Villafranchese-San Vitale Candia (Bottero, 20,30, Matteo Particelli di Carrara)

Sabato 18 dicembre

Fosdinovo- Master Marina di Massa (Comunale,Albino Berti di Carrara)

Vallizeri-Attuoni Avenza (Pontremoli, Manuel Foci di Carrara)

Carrarese giovani-Marina di Pietrasanta (“Fossone 2”, Filippo Felici di Carrara)

Posticipi – lunedi 20 dicembre

Turano Montignoso-Spartak Apuane(Renella, 20,30)

Tirrenia- Gragnolese(Ronchi, 20,°°)

Riposa : Sporting Forte dei Marmi