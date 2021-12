Tutto pronto alla Covetta per la \"1a Winter Champions League\"

Carrara e piu’ precisamente il centro sportivo Paolo Deste di Avenza diventerà per due giorni, nell’imminente fine settimana, il palcoscenico più importante d Italia per il calcio giovanile. L ‘Asd Summer Champions League in collaborazione con l’Usd San Marco Avenza 1926 che farà gli onori di casa, ha infatti organizzato per il weekend del 18 e 19 Dicembre , la prima edizion edella “Winter Champions League” , manifestazione calcistica giovanile a sedici squadre dedicata alla leva 2012 , attuale under 10, sulla scia dell’ormai noto e rinomato torneo estivo “Summer Champions League che per due mesi a luglio ed agosto scorsi ha catalizzato l’attenzione di moltissimo pubblico presso il centro psortivo avenzino. Manifestazione patrocinata dal Comune di Carrara. Le compagini in lizza saranno di tutto rispetto, a partire dalle società di serie A con Spezia, Fiorentina, Empoli, Genoa e Sampdoria , che si sfideranno con altre realtà professionistiche come il Cesena oltre ad agguerrite società dilettantistiche veramente importanti come Tau Calcio ed Enotria Milano ( entrambe scuole calcio Inter) , Ausonia ( Milano ), Tempio Chiazzano ( Pistoia ) , Academy Porcari Porcari ( Lucca ) , Young Livorno, Serra Riccò ( Genova ) ed il Follo calcio.

Un’importantissima due giorni di grande calcio giovanile in programma presso il centro sportivo Paolo Deste di via Covetta ad Avenza dove fervono i preparativi da parte dello staff organizzativo , capitanato come sempre dall’impeccabile regia di Alessandro Luciani coadiuvato dallo staff dei padroni di casa della San Marco Avenza.

Inizio gare e taglio del nastro delle manifestazione fissati per sabato 18 alle ore 10. Campo principale del Paolo Deste scomposto in due minicampi per due gare in contemporanea.

I gironi.

Gruppo A: Sampdoria, Viareggio, Ausonia, Academy Porcari.

Gruppo B: Fiorentina, Cesena, Enotria, Follo.

Gruppo C: Genoa, Tau Calcio, Jolly Montemurlo , Tempio Chiazzano.

Gruppo D: Empoli, Spezia, Serra Ricco’, Young Livorno.

Le gare di domani, sabato 18 dicembre.

I match nel campo A. Ore 10: Spezia Calcio-Serra Ricco’. Ore 10.40: Empoli-Young Livorno. Ore 11.20: Sampdoria-Academy Porcari. Ore 12: Ausonia-Viareggio. Ore 14.40: Young Livorno-Spezia Calcio. Ore 15.20: Serra Ricco’-Empoli. Ore 16: Ausonia-Sampdoria. Ore 16.40: Viareggio-Academy Porcari. Ore 17.20: Genoa-Montemurlo. Ore 18: Fiorentina-Cesena. Ore 18.40: Empoli-Spezia Calcio. Ore 19.20: Sampdoria-Viareggio.

I match nel campo B. Ore 10: tempio Chiazzano-Montemurlo. Ore 10.40: Genoa-Tau Calcio. Ore 11.20: Follo Calcio-Fiorentina. Ore 12: Enotria-Cesena. Ore 14.40: Tempio Chiazzano-Genoa. Ore 15.20: Montemurlo-Tau Calcio. Ore 16: Cesena-Follo Calcio. Ore 16.40: Fiorentina-Enotria. Ore 17.20: Tau Calcio-Tempio Chiazzano. Ore 18: Enotria-Follo Calcio. Ore 18.40: Serra Ricco’-Young Livorno. Ore 19.20: Ausonia-Academy Porcari.

A partire dalle 10 di domenica 19 sino a tarda sera le varie gare ad eliminazione diretta a seconda della classifica del sabato sino alla proclamazione della formazione vincitrice della prima edizione della “Winter Champions League”. Presso il circolo sportivo San Marco all’interno del Paolo Deste ed il ristorante Ca’ del Gusto a Marina di Carrara la possibilità di pranzo e cena per i numerosissimi giocatori e genitori al seguito.

NM