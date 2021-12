Terza Categoria: posticipi, vincono Master Marina di Massa e Fosdinovo

I due posticipi dell’ottava giornata del campionato hanno visto il ritorno alla vittoria del Master Marina di Massa di mister Davide Cantoni contro il Vallizeri, mentre è arrivato il primo sorriso per i lunigianesi del Fosdinovo sul campo del Marina di Pietrasanta, lasciando ai versiliesi l’ultimo poasto.

Il Vallizeri di mister Roberto Neri non e’ riuscita a sfruttare il turno per avvicinarsi alla vetta, l’atteso match del “Raffi” è andato ai padroni di casa che hanno riscattato la sconfitta di Avenza. Tutto si è deciso nel primo tempo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo bomber Gianluca Rissi di testa sblocca il risultato. Dopo l’immediato pareggio ospite di Oddo, preciso diagonale, nemmeno il tempo di esultare il Master torna avanti con Sarr che in contropiede sfrutta al meglio una disattenzione dei zeraschi. Nella ripresa i padroni di casa controllano e legittimano il vantaggio fino al triplice fischio. In evidenza per il Marina di Massa il centrocampista tutto fare Stefano De Angeli unitamente al giovane portiere Mattia Zeni, protagonista nel salvare la porta e risultato.

Nell’altro posticipo il Fosdinovo trova il guizzo giusto nel recupero per ribaltare il risultato, il match del “Pedonese” si sblocca nella ripresa: al vantaggio locale del neo entrato Travaglino, risponde la doppietta di Cantoni, vanificata dal penalty di Elm Handi che rimette in equilibrio il confronto. Nel recupero gli ospiti con il subentrato Tonelli in contropiede siglano il gol dei tre punti.

Classifica aggiornata: Attuoni 19, Master Marina di Massa 15, Gragnolese 14, Vallizeri 13, Carrarese giovani 12, San Vitale 11, Sporting Forte dei Marmi 11, Turano Mointignoso 11, Sprtak Apuane 11,Tirrenia 3,Fosdinovo 3, Marina di Pietrasanta 0.

Marina di Pietrasanta-Fosdinovo 2-3

Marina di Pietrasanta : Landi, Comparini, Apetroaei, Bentaibi, Oppressore, Barricelli, Guazzelli, Edahbi, Cantafio, Oubourich,Mendes Barbosa( Sarconio, Rossi, Martorana, Bacchi, Fubiani, Bartolucci, Travaglino)All. Scarpelli

Fosdinovo: La Rana, Giuliani, Belloni, Perlongo, Betti, Ottino, Baldassarri, Mammalella,Argiolas, Cantoni, Stelitano( Donazza, Tonelli, Casotti, Benacci, Boni, Marangoni, Marchioni, Baldoni)All. Lombardi

Arbitro : Lossi di Viareggio

Marcatori :73’ Travaglino,75’ Cantoni, 81’ Cantoni, ElmHandi (rig.), 90’+3’ Tonelli

Note . Espulsoi Landi(MdP)

Marina di Massa-Vallizeri 2-1

Marina di Massa: Zene, Marku, Bordigoni, De Angeli, Ricci,Damiano, Sarr, Maccarone, Tornaboni, Ricci Gianluca, Kumanaku, Gentili( Adelmi, Bertini, Dahmani, Del Freo, Della Bona, Grande, Neri, Pisani)All. Cantoni

Vallizeri : Zannoni, Kaidu, Fornaciari, Ribolla, Cervara, Rossi(Ferrari), Gueye(Castelletti), Es Sahraoui, Capiferri, Oddo, Farhate(Toninelli) (a disp. Agostinelli, Chakir, Bondi) All. Neri

Arbitro: Cavallini di Carrara

Marcatori: 15’ Ricci, 26’ Oddo, 31’ Sarr