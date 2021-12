Prima Categoria, altro esonero per il Serricciolo: sollevato dall’incarico anche il ds Ruffini

A due turni dal giro di boa per il titolo di campiona d’inverno ci sono tre squadre raggruppate in due punti. La Torrelaghese, dopo il pareggio a Serricciolo, guida con una lunghezza di distanza sul Pietrasanta che si è fermata per il riposo, mentre la terza forza del campionato Porcari è stata fermata sul campo amico da un concreto Forte dei Marmi. Attualmente la lotta per il titolo finale sembra essere una sfida a tre, con il quarto club, il Forte dei Marmi di Simone Bertolla, che potrebbe inserirsi.

Per quanto concerne le nostre compagini solo il Serricciolo conquista un punto importante. Conedera e compagni con tanto carattere rimediano nel recupero la sconfitta tra le mura amiche contro la leader del campionato Torrelaghese. Dal quartier generale dei “galletti” giunge un’altra notizia di esonero: dopo quella del tecnico Giorgio Chelotti alla vigilia del match con la capolista, nella giornata di martedi 14 c.m. viene sollevato dall’incarico anche il direttore sportivo Mirko Ruffini, con i gialloblu dallo scorso campionato. Il sodalizio lunigianese intanto prende tempo per riflettere, al momento intende proseguire con il mister della juniores provinciale Christian Borghetti già in panchina domenica scorsa.

Chi continua a non far punti sono i carrarini del Don Bosco Fossone che incassano il terzo k.o. interno per mani del San Giuliano. Il team di mister Massimo Taurino aveva rimesso in equilibrio il match contro i pisani, il secondo episodio a sfavore ha decretato sfortunatamente il settimo stop stagionale. Il diesse giallo osso Alessandro Antonelli dopo alcune trattative in uscita è impegnato nel rinforzare la giovane ossatura fossonese, si cercano ruoli chiave come difensore e attaccante.

Per il Romagnano, che domenica è rimasto a casa in quanto il primo match (seguirà anche quello di coppa) a Vagli è stato rinviato per neve, il direttore sportivo Gabriele Panizzi ha portato a termine alcune operazioni di mercato. Dopo il centrocampista Nicolò Cucurbnia dal Colli Ortonovo, che ha già esordito contro il Don Bosco Fossone, sono arrivati a vestire la casacca biancoamaranto Giovanni Vatteroni e il giovane difensore Luca Vaira (classe 2000) sempre da Fossone. Il team di mister Paolo Alberti dopo due settimane di “riposo” ritornerà in campo per la penultima giornata tra le mura amiche contro l’ostico Atletico Lucca.