La San Marco mette a segno il colpaccio Elia Bruzzi

In attesa di poter riscendere in campo al Lunezia di Pontremoli considerato il rinvio del match di Eccellenza a mercoledi 22 dicembre alle 14.30, in casa San Marco si guarda al mercato ed un grande colpo è stato messo a segno in queste ultime ore da parte della società di via Covetta. Si tratta di un arrivo importante che potrà senza ombra di dubbio dare una grossa mano al reparto avanzato di mister Della Bona. La San Marco ha infatti ingaggiato l’attaccante classe 1995 Elia Bruzzi che vanta anche una presenza in serie A quando con la maglia del Livorno ad aprile 2014 gioco’ contro la Lazio. Elia Bruzzi, nativo di Livorno ma da sempre vissuto a Carrara ha vestito nell’arco della sua carriera le maglie di Livorno, Padova, Viareggio, Jolly Montemurlo, Lavagnese, Seravezza, Fezzanese e la sua ultima squadra è stata il Rapallo da cui arriva ora alla Covetta e dove sta allenandosi ormai da alcuni giorni. Un innesto di primaria importanza considerato che l’attacco rossoblu non ha ancora espresso le sue potenzialità come testimoniano i soli nove gol segnati, terzultimo attacco del campionato. Bruzzi puo’ quindi far dare la svolta in fatto di numeri ed è quello che tutti si augurano ad Avenza nella speranza che la squadra posso di conseguenza tirarsi fuori dalle zone pericolose della classifica. Ricordiamo che dei tre gironi di Eccellenza retrocederanno direttamente le ultime due e le tre terzultime effettueranno un triangolare da cui uscirà la settima formazione che scenderà nel campionato di Promozione del prossimo anno. Domenica prossima 19 dicembre la San Marco sarà di scena sul terreno del Prato 2000 per la prima giornata del girone di ritorno poi, tre giorni dopo il derby di Pontremoli prima della sosta per le vacanze natalizie.

